Conoce algunas de las ‘rivalidades’ que surgieron en Exatlón entre los hombres de Famosos y Contendientes.

Desde la primera temporada de Exatlón el nivel de competencia de los atletas es impresionante, pues han destacado al dar varios circuitos con marcadores muy reñidos.

Los atletas de alto rendimiento y favoritos de cada temporada no pasan desapercibidos para el público, quienes son testigos de las distintas rivalidades que se crean en los circuitos.

Te puede interesar:

¿A qué se dedican los atletas de Exatlón? Esto es lo que han estudiado y las profesiones de los participantes.



DANIEL CORRAL Y ERNESTO CAZARES

El gimnasta olímpico de Exatlón, Daniel Corral, fue uno de los deportistas con mayor velocidad y precisión de tiro en la primera temporada; sin embargo, muy de cerca lo siguió el joven Ernesto Cazares.

Con solo 18 años, el joven deportista de parkour era uno de los participantes de Contendientes que siempre protagonizó un encuentro cardiaco con Daniel.

Debido a su nivel, el público notó alguna "rivalidad" dentro de los circuitos; sin embargo, entre ellos no hubo algún incidente, más que su ardua competencia para lograr ganar cada carrera.

Incluso su "rivalidad" llegó a la semifinal en donde Cazares se llevó la victoria; así fue como dejó a Daniel Corral fuera de la primera final de Exatlón.

En distintas entrevistas, Ernesto Cazares ha demostrado que para él fue un honor competir con Daniel, pues es una gran figura dentro del deporte mexicano.





PATO ARAUJO y JAVI MÁRQUEZ

Dos de los atletas más importantes de la segunda temporada de Exatlón fueron Javier Márquez y Pato Araujo, quienes entregaban grandes carreras en cada circuito.

Durante su estancia en Exatlón, Javier tenía 26 años y fue uno de los Contendientes en demostrar que era uno de los rivales más fuertes.

Cada circuito entre Pato Araujo y Javi Márquez fue un total espectáculo debido a su destreza y precisión de ambos. Incluso, en la semifinal de hombres los dos tuvieron un encuentro completamente reñido.

También te puede interesar:

VIDEO: Revive las peleas de Mati Álvarez durante su paso por Exatlón; tuvo discusiones con Heliud y Melissa.

Su "rivalidad"fue una de las más seguidas por la audiencia en la segunda temporada de Exatlón.