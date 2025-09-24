Romeo, el perrito más querido de Exatlón México: ¡mira cómo vive con Heliud Pulido y Pam Verdirame!

Si bien Romeo no compite en los circuitos, ha logrado ganarse el cariño de miles de fans que siguen de cerca la vida de los atletas de Exatlón México. Este pequeño pomerania negro se ha convertido en uno de los miembros más tiernos de la familia conformada por Heliud Pulido, Pam Verdirame y su hija Rafaela. Su última aparición en redes sociales dejó claro que también tiene un lugar protagónico fuera del reality.

¿Quién es Romeo, el inseparable compañero de Heliud Pulido?

En las recientes historias compartidas por Heliud Pulido en Instagram, Romeo demostró por qué es uno de los consentidos. El deportista lo mostró feliz a su lado mientras conducían por la ciudad. Con música de fondo y una enorme sonrisa peluda, el perrito apareció recibiendo mimos, besos y disfrutando del aire fresco, mientras que a Heliud se le podía ver sonriente y muy feliz. En otra escena, se muestra cómo Romeo fue el encargado de “ir por Rafaela a la escuela”, al aparecer junto a ella en el auto, en un momento familiar que derritió corazones.

Romeo en las historias de Instagram de Heliud Pulido

Más que una mascota, Romeo es parte activa de la vida diaria de Heliud y de su hija, al acompañarlos en paseos y otros momentos, así como al recibir un trato lleno de cariño. Su presencia refleja el ambiente cálido que la familia proyecta a través de sus redes.

Romeo en las historias de Instagram de Heliud Pulido

¿Cómo inició la historia de amor entre Heliud Pulido y Pam Verdirame?

El vínculo entre Romeo, Heliud Pulido y Pam Verdirame se remonta a los inicios de su historia en Exatlón México. Fue en la tercera temporada del reality cuando ambos atletas coincidieron como parte del equipo rojo. Desde el primer momento, su química fue evidente, y poco a poco se transformó en una relación sentimental que más tarde dio paso a una familia.

Durante la cuarta temporada, justo después de que Pam fuera eliminada, Heliud le pidió que fuera su novia frente a las cámaras, en una escena que quedó grabada en la memoria de los fans. Años después, en 2023, ambos anunciaron que esperaban a su primera hija, Rafaela.

Aunque recientemente han circulado rumores de una separación, ni Heliud ni Pam han confirmado nada de manera oficial. Mientras tanto, los seguidores siguen atentos a cada detalle, y Romeo se ha convertido en el símbolo más tierno de esa familia que surgió en las playas de Exatlón México.