Estadísticas de Exatlón Titanes vs. Héroes, semana 25.

Tus atletas favoritos se esfuerzan al máximo en cada uno de los circuitos del Exatlón.

La cumbre está cerca y sólo 2 atletas se quedarán con la gloria absoluta, el rendimiento jugará un papel muy importante en este camino final, por eso hemos realizado las estadísticas oficiales de tus atletas.

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