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Javier Márquez, una familia COLOSAL.
Exatlón Titanes vs. Héroes.
El atleta de Héroes no sólo es un excelente deportista, sino es un gran padre de familia, Javier tiene una hermosa familia con la que ha sido feliz los últimos 9 años de su vida.
Su esposa y su hija son su gran motivación, por ellas sale a trabajar y a superarse cada día, quiere darle la vida que tanto ha soñado y se merecen.
Ha cumplido sus metas poco a poco: ser papá es una de las más importantes que ha consolidado, una más como generar un sueldo a través del fútbol.
Trabajó en una clínica de rehabilitación y actualmente es maestro de educación física. Quiere ser recordado por ser muy bueno; en México no hay buena reputación para los maestros de educación física.
Todo lo anterior lo ha hecho con todo el amor y la pasión que le caracteriza al atleta de Héroes.