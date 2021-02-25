Mati Álvarez, una vida de excelencia.

Matilde Álvarez Sierra, mejor conocida como “Terminator”, es originaria de Puebla, nació el 07 de noviembre de 1995 y es una heptatleta mexicana. Tiene un hermano gemelo que es más grande por 2 minutos, él se llama Carlos.

Mati nos cuenta que a los 4 años tuvo un accidente que le afectó los ligamentos y la dejó sin caminar 1 año, y a los 15 años tuvo una lesión que la dejó 1 año sin correr, tuvieron que operarla y actualmente tiene 2 clavos en el pie.

A sus 10 años comenzó a practicar deporte, recuerda que un profesor de educación física vio que era muy buena en atletismo, un día tras ganarle a todos los alumnos de esa generación, él se dio cuenta de su potencial y se acercó con sus papás para convencerlos de que la dejaran entrenar; estuvo unos meses con él y tiempo después le recomendó a su entrenador actual.

“Terminator” vivió 7 meses en Australia persiguiendo sus sueños de trabajo en una área de marketing para una tienda deportiva de prestigio.

Su mayor sueño es tener un negocio propio, vivir en España, viajar por todo el mundo, le gustaría vivir en una pequeña comunidad y apoyar a los demás, en la prepa perteneció a una asociación que lo hacía y ahora quiere repetir el apoyo a la gente de México, hacer el cambio por ella misma.

Su mayor miedo es no lograr lo que se proponga por límites propios, y no estar bien con su familia.

