Famosa influencer mexicana habla sobre la pérdida de su bebé que le impidió tener más hijos

La famosa influencer mexicana Montse Hernández abrió su corazón y contó a sus más de 3 millones de seguidores en TikTok una experiencia personal y desgarradora.

A través de una serie de videos compartidos en su cuenta de TikTok, la influencer relató cómo fue la pérdida de su embarazo y la extirpación de su útero.

¿Qué fue lo que le pasó a la influencer?

Montse Hernández reveló que todo comenzó con una fractura en el pie que la llevó al hospital; sin embargo, durante su estancia los médicos le realizaron una serie de estudios adicionales en donde descubrieron que estaba embazada.

Como era de esperarse, la noticia llenó de alegría a la influencer que ya es madre de un hijo pequeño. Sin embargo, todo se volvió tristeza después de que los médicos le informaron durante un ultrasonido que el embrión ya no era visible.

Esta situación la llevó a realizarse un aspirado uterino, pero lo que parecía ser un procedimiento de rutina casi le cuesta la vida, pues le detectaron una hemorragia masiva, por lo que fue intervenida de inmediato.

Los médicos, alarmados, tuvieron que practicarle una cirugía de emergencia, misma en la que le fue extirpado el útero, con el fin de detener la hemorragia y salvarle la vida.

¿Qué dijo la influencer? Debido a este procedimiento, Montse Hernández no solo perdió a su bebé, sino también la posibilidad de convertirse una vez más en madre.

“Desperté y estaba en terapia intensiva; me explicaron que cuando estaban haciendo lo del aspirado, estaba saliendo mucha sangre, tuvieron que hacerme la cirugía de emergencia para coserme el útero [...] Yo estaba en shock, para mí fue muy doloroso porque no me estaban quitando mi matriz, me estaban quitando mi esperanza que tenía de tener otro bebé”, dijo la influencer.

¿Todavía puede ser madre?

A pesar de que le fue extirpado el útero, sus ovarios fueron preservados, lo que le da la esperanza de recurrir a la maternidad subrogada en un futuro, si es que quisiera tener otro hijo.

“Quise acompañarte al cielo y entregarte con Dios, sé que me querías a tu lado, pero decidiste mandarme de regreso a este mundo [...] Los doctores me dijeron que es un milagro que esté viva”, recalcó.