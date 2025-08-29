POR FIN: se revelan las primeras fotos de la boda de Lupita Villalobos en España

Las primeras fotos de la pre-boda de Lupita Villalobos comenzaron a circular en redes sociales, y el evento ya está dando mucho de qué hablar en Instagram y TikTok.

A través de las cuentas de su mejor amiga, Kass Quezada, y del creador de contenido Un Tal Fredo, se compartieron algunos momentos íntimos de lo que será una de las bodas más esperadas en tierras españolas.

Entre mensajes emotivos, detalles de decoración y lágrimas de felicidad, Fredo publicó un video en el que escribió: “YA MAÑANA ES EL GRAN DÍA 😭❤️👰🏻‍♀️💍✨ Vamos a llorar tanto de felicidad. Gracias por hacernos parte de este momento tan especial, te queremos genuinamente @lupitavillalobossbeltran y te mereces el amor más bonito del mundo (y ya lo tienes)”.

Con ello, los seguidores ya cuentan las horas para presenciar el gran final de esta historia de amor.

¿Quién es Lupita Villalobos?

Lupita Villalobos es una influencer y creadora de contenido mexicana, conocida por su carisma, su humor y sus mensajes llenos de energía positiva.

Además de compartir su vida en redes, co-conduce el popular podcast Las Alucines junto a su mejor amiga, Kass Quezada, con quien ha compartido momentos inolvidables, como este viaje de boda a España.

¿Quién es el novio de Lupita Villalobos y cuál es su historia de amor?

Aunque Lupita ha sido muy discreta con los detalles de su relación, se sabe que su prometido Juan, de 47 años, no forma parte del mundo influencer, y que su historia de amor comenzó de forma inesperada, lejos del foco de las redes.

Crédito: Instagram/Kass Quezada Foto de la pre-boda de Lupita Villalobos y su prometido Juan en España

La pareja decidió comprometerse en privado y ahora celebrarán su unión en Europa, rodeados de familiares, amigos cercanos y de mucho amor. Todo apunta a que la ceremonia será igual de mágica que la conexión que comparten.

¿Qué se ha visto en la preboda de Lupita Villalobos y su novio?

Las historias publicadas por Kass y Fredo muestran un ambiente íntimo y lleno de emociones: abrazos, risas, copas al aire y una Lupita visiblemente conmovida.

Aunque no se ha revelado el lugar exacto, las pistas apuntan a una villa en España, decorada con flores blancas y detalles sobrios. También se filtraron momentos del ensayo y de la cena previa a la ceremonia. ¡Qué emoción!