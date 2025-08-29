Quién era Esmeralda Ferrer, la influencer que fue brutalmente asesinada junto a sus hijos

La influencer de TikTok, Esmeralda Ferrer, fue hallada sin vida dentro de una camioneta en la colonia San Andrés, Guadalajara. Con ella estaban, ya también sin signos vitales, su esposo y sus dos hijos pequeños. Lo que parecía ser una vida de lujos, viajes y estilo, terminó de forma trágica.

¿Qué pasó con Esmeralda Ferrer y su familia?

De acuerdo a información proporcionada por la Fiscalía de Jalisco, el pasado 22 de agosto, vecinos alertaron sobre olores extraños que salían de una camioneta estacionada. Dentro, encontraron los cuerpos de Esmeralda (32 años), su esposo Roberto Carlos Gil Licea (36), y sus hijos Gael (13) y Regina (7). Llevaban días sin vida.

Crédito: TikTok/@esmeraldafg222 Esmeralda Ferrer era una influencer mexicana originaria del estado de Michoacán

Tres días después, el Servicio Médico Forense (Semefo) confirmó que fueron brutalmente asesinados por impactos de bala.

Los cuerpos de los adultos estaban en la parte trasera, cubiertos con bolsas negras y una llanta encima, mientras que los menores estaban en los asientos delanteros. Había casquillos en el interior del vehículo.

Las autoridades informaron que, hasta el momento, la línea de investigación más sólida se relaciona con las actividades comerciales de Roberto, y no con la labor de Esmeralda como influencer.

¿Cómo se hizo famosa Esmeralda Ferrer en TikTok?

En TikTok, Esmeralda aparecía como @esmeraldafg222. Compartía videos sobre viajes, estética, frases provocadoras como “Ventajas de tener un novio buchón” y su vida en pareja. Vivía en Jalisco, pero era originaria del estado de Michoacán.

Su esposo presuntamente se dedicaba a la compraventa de autos y al cultivo de jitomate. Aunque ella tenía presencia digital, las autoridades han dicho que eso no tuvo que ver con su muerte.

El caso de la influencer Esmeralda Ferrer dio un giro inesperado: desaparecieron testigos

Después del hallazgo, dos hombres que trabajaban con el esposo de Esmeralda fueron llamados a declarar. Horas después, uno de ellos y dos familiares desaparecieron tras salir de la Fiscalía, confirmaron las autoridades. Se teme que su desaparición esté ligada al mismo caso.

La historia de Esmeralda Ferrer Garibay y su familia ha tocado a miles. No solo por la violencia con la que fueron asesinados, sino porque detrás de las redes, había una vida, una familia, y dos niños que ya no están. Esta triste noticia ocurre meses después del asesinato de la también tiktoker, Valeria Márquez, y cuyos responsables aún no han sido aprehendidos.