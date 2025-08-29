Thalía celebra su cumpleaños 54 rodeada de lujos, flores y el amor de su familia

Con casi cuatro décadas de trayectoria y un lugar indiscutible en la música latina, Thalía llegó a los 54 años con una celebración digna de una estrella internacional. A través de Instagram, compartió algunos de los detalles más especiales de su cumpleaños que incluyeron flores, regalos y momentos inolvidables junto a su familia y amigos.

La intérprete de Equivocada sorprendió a sus más de 20 millones de seguidores al mostrar un álbum de fotos y videos donde aparece rodeada de coloridos arreglos florales y lujosos obsequios, entre los que destacó una bolsa de diseñador en tono rosa pastel.

¿Cómo celebró Thalía su cumpleaños?

Thalía acompañó las imágenes con un mensaje en el que agradeció a sus fans, a quienes llama cariñosamente ThalyFans, por las muestras de cariño recibidas. Además, expresó su alegría por celebrar un año más de vida rodeada de amor y bendiciones.

En otras publicaciones se le vio sonriente al lado de su esposo, el empresario musical Tommy Mottola, con quien celebró de manera íntima, además de compartir momentos junto a su amiga Lili Estefan. Entre pastel, fiesta y abrazos, la cantante dejó ver que los cumpleaños siguen siendo fechas muy especiales para ella.

¿Qué celebridades felicitaron a Thalía?

Como era de esperarse, Tommy Mottola no dejó pasar la ocasión y le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales, llamándola “mi reina” y “mi eterna alma gemela”. Sus palabras se sumaron a las felicitaciones de personalidades como Gloria Estefan, Vanessa Trump, Fat Joe y David Foster, quienes también enviaron buenos deseos a la mexicana.

La artista celebró su cumpleaños con la elegancia y el cariño que siempre la acompañan, demostrando que su brillo sigue intacto dentro y fuera del escenario. El cumpleaños 54 de Thalía no solo fue motivo de celebración personal, también reafirmó la conexión que mantiene con sus seguidores, quienes llenaron sus publicaciones de mensajes llenos de cariño.

Entre comentarios de admiración y felicitaciones, muchos recordaron cómo la cantante se ha convertido en un referente de moda, música y estilo de vida a lo largo de los años.

