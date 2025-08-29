inklusion logo Sitio accesible
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
deportes
Adn40
Azteca UNO
Famosos
Galería

Descubre en qué parte de México, Selena Gomez, celebró su despedida de soltera

Selena Gomez celebró su despedida de soltera con amigas, playa y looks nupciales en México. Te contamos todos los detalles antes de su boda con Benny Blanco.

Por: Matías Mena | TV Azteca Digital
Famosos
Compartir
  •   Copiar enlace
ver fotos
001 Descubre en que parte de México Selena Gomez, celebró su despedida de soltera.jpg
Selena Gomez disfruta una divertida despedida de soltera en la maravillosa playa de Los Cabos, Baja California. Te contamos todo sobre este especial momento, el cual compartió en sus redes sociales.
Crédito: Selena Gomez Instagram | @selenagomez
002 Descubre en que parte de México Selena Gomez, celebró su despedida de soltera.jpg
Selena deslumbró con varios atuendos que hacían guiños a su próxima faceta como novia, como este vestido con flores 3D, perfecto para posar frente al mar.
Crédito: Selena Gomez Instagram | @selenagomez
003 Descubre en que parte de México Selena Gomez, celebró su despedida de soltera.jpg
Otro vestido que cautivo a los fans y nos pone a pensar en cómo lucirá en su vestido de novia fue este con perlas y velo, estilo halter, que enamora.
Crédito: Selena Gomez Instagram | @selenagomez
004 Descubre en que parte de México Selena Gomez, celebró su despedida de soltera.jpg
Selena Gomez también compartió una foto con la decoración. En uno de los globos se lee la frase “Mrs. Levin”, en alusión al apellido real de Benny Blanco: Benjamin Joseph Levin.
Crédito: Selena Gomez Instagram | @selenagomez
005 Descubre en que parte de México Selena Gomez, celebró su despedida de soltera.jpg
La cantante compartió fotos junto a sus amigas con las que disfrutó del sol y bebidas mexicanas para una despedida de soltera épica.
Crédito: Selena Gomez Instagram | @selenagomez
006 Descubre en que parte de México Selena Gomez, celebró su despedida de soltera.jpg
La futura novia también lució un bikini blanco con velo a juego para disfrutar de la playa. Sin duda la pasó a lo grande bajo el sol.
Crédito: Selena Gomez Instagram | @selenagomez
007 Descubre en que parte de México Selena Gomez, celebró su despedida de soltera.jpg
Se sabe que uno de los momentos más entrañables de la despedida fue cuando Selena recibió una serenata de mariachi, ambientada en un lujoso resort.
Crédito: Selena Gomez Instagram | @selenagomez
008 Descubre en que parte de México Selena Gomez, celebró su despedida de soltera.jpg
En el clip compartido en Instagram, se veía a músicos tocando para la futura novia y sus invitadas, mientras todas disfrutaban de la fiesta.
Crédito: Selena Gomez Instagram | @selenagomez
009 Descubre en que parte de México Selena Gomez, celebró su despedida de soltera.jpg
La elección de Los Cabos como destino no fue casualidad: el lugar es famoso por su ambiente de lujo, paisajes paradisíacos y experiencias únicas.
Crédito: Selena Gomez Instagram | @selenagomez
010 Descubre en que parte de México Selena Gomez, celebró su despedida de soltera.jpg
Entre mar, fiesta y mariachi, Selena Gomez vivió una despedida de soltera inolvidable, confirmando que México es el lugar favorito de las celebridades para crear recuerdos antes del gran día.
Crédito: Selena Gomez Instagram | @selenagomez
012 Descubre en que parte de México Selena Gomez, celebró su despedida de soltera.jpg
Se sabe que la boda de Selena Gomez y Benny Blanco podría celebrarse en septiembre de 2025 en Montecito, California, según los reportes de prensa.
Crédito: Selena Gomez Instagram | @selenagomez

Descubre en qué parte de México, Selena Gomez, celebró su despedida de soltera

El pasado 28 de agosto de 2025, Selena Gomez sorprendió a sus fans al compartir en Instagram fotos de su despedida de soltera en una de las playas más bonitas de México: Los Cabos. La intérprete de Calm Down disfrutó de un fin de semana lleno de diversión y estilo, previo a su boda con el productor musical Benny Blanco, con quien se comprometió a penas en diciembre de 2024.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
Contenido relacionado
cristian castro recuerda a juan gabriel
Cristian Castro revela una anécdota escalofriante que vivió con Juan Gabriel
Ventaneando
Venga La Alegría Parte 2
Venga La Alegría 29 de agosto Parte 2 | Celebramos el Día del Videojuego
Venga La Alegría
Prepara este té y regula tu estado de ánimo.jpg
Prepara este té y regula tu estado de ánimo
Azteca Uno Especiales
insecticida cucarachas riesgo
NUNCA les eches insecticida a las cucarachas si las ves en tu casa: corres este enorme riesgo
Azteca Uno Especiales
Alejandro Tommasi se viste de luto tras inesperada muerte
Alejandro Tommasi se viste de luto tras inesperada muerte
Famosos
llaman a edwin luna la nueva reina grupera
Edwin Luna responde a los que lo llaman: "La nueva reina grupera"
Ventaneando
Pedro Prieto modelaje así fueron sus trabajos más extraños antes de la TV
Pedro Prieto modelaje: así fueron sus trabajos más extraños antes de la TV
Famosos
baja autoestima
Las 5 señales ocultas más importantes de que una persona tiene baja autoestima, según la psicología
Azteca Uno Especiales
cristian castro y mariela sanchez
Cristian Castro CONFIRMA BODA. ¡Se casará a principios del 2026!
Ventaneando
concierto cristian castro san luis potosi
Cristian Castro abarrota su show en el palenque de San Luis Potosí
Ventaneando
jezzini desaparicion redes.png
Esto es lo que se sabe de Jezzini: el último video antes de desaparecer aumenta las dudas sobre su paradero
Famosos
Las 3 plantas que pueden hacerle frente al gusano barrenador
Protege tu hogar: estas 3 plantas son el escudo natural contra el gusano barrenador
Azteca Uno Especiales
Thumbnail
Venga La Alegría 29 de agosto Parte 1 | Las celebridades en medio de la polémica
Venga La Alegría
omar chaparro mojarrita infidelidad.png
Así reaccionó Andrea Chaparro al escándalo de infidelidad de Omar Chaparro
Famosos
Previene estafas evitando decir estas dos palabras en una llamada.jpg
Las dos palabras que debes evitar decir en una llamada
Azteca Uno Especiales
Día del Videojuego
Imperdible: Este es el fantástico lugar que te hará vivir la experiencia de estar en un videojuego
Venga La Alegría
psicologia todo saldra mal.png
¿Por qué pensamos que todo saldrá mal? Esto dice la psicología sobre los pensamientos negativos
Azteca Uno Especiales
¿Alejandro Fernández se convertirá en padre?
¿Alejandro Fernández se convertirá en padre? Esta fue la impactante declaración del cantante
Famosos
×
×