Descubre en qué parte de México, Selena Gomez, celebró su despedida de soltera
Selena Gomez celebró su despedida de soltera con amigas, playa y looks nupciales en México. Te contamos todos los detalles antes de su boda con Benny Blanco.
ver fotos
Selena Gomez disfruta una divertida despedida de soltera en la maravillosa playa de Los Cabos, Baja California. Te contamos todo sobre este especial momento, el cual compartió en sus redes sociales.
Crédito: Selena Gomez Instagram | @selenagomez
Selena deslumbró con varios atuendos que hacían guiños a su próxima faceta como novia, como este vestido con flores 3D, perfecto para posar frente al mar.
Crédito: Selena Gomez Instagram | @selenagomez
Otro vestido que cautivo a los fans y nos pone a pensar en cómo lucirá en su vestido de novia fue este con perlas y velo, estilo halter, que enamora.
Crédito: Selena Gomez Instagram | @selenagomez
Selena Gomez también compartió una foto con la decoración. En uno de los globos se lee la frase “Mrs. Levin”, en alusión al apellido real de Benny Blanco: Benjamin Joseph Levin.
Crédito: Selena Gomez Instagram | @selenagomez
La cantante compartió fotos junto a sus amigas con las que disfrutó del sol y bebidas mexicanas para una despedida de soltera épica.
Crédito: Selena Gomez Instagram | @selenagomez
La futura novia también lució un bikini blanco con velo a juego para disfrutar de la playa. Sin duda la pasó a lo grande bajo el sol.
Crédito: Selena Gomez Instagram | @selenagomez
Se sabe que uno de los momentos más entrañables de la despedida fue cuando Selena recibió una serenata de mariachi, ambientada en un lujoso resort.
Crédito: Selena Gomez Instagram | @selenagomez
En el clip compartido en Instagram, se veía a músicos tocando para la futura novia y sus invitadas, mientras todas disfrutaban de la fiesta.
Crédito: Selena Gomez Instagram | @selenagomez
La elección de Los Cabos como destino no fue casualidad: el lugar es famoso por su ambiente de lujo, paisajes paradisíacos y experiencias únicas.
Crédito: Selena Gomez Instagram | @selenagomez
Entre mar, fiesta y mariachi, Selena Gomez vivió una despedida de soltera inolvidable, confirmando que México es el lugar favorito de las celebridades para crear recuerdos antes del gran día.
Crédito: Selena Gomez Instagram | @selenagomez
Se sabe que la boda de Selena Gomez y Benny Blanco podría celebrarse en septiembre de 2025 en Montecito, California, según los reportes de prensa.
Crédito: Selena Gomez Instagram | @selenagomez
Descubre en qué parte de México, Selena Gomez, celebró su despedida de soltera
El pasado 28 de agosto de 2025, Selena Gomez sorprendió a sus fans al compartir en Instagram fotos de su despedida de soltera en una de las playas más bonitas de México: Los Cabos. La intérprete de Calm Down disfrutó de un fin de semana lleno de diversión y estilo, previo a su boda con el productor musical Benny Blanco, con quien se comprometió a penas en diciembre de 2024.