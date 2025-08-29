Enigma Norteño rindió un emotivo homenaje a Ernesto Barajas

Ya se cumplieron diez días del asesinato del cantante Ernesto Barajas y su familia y miembros de la banda de música regional Enigma Norteño no salen de la conmoción. El músico fue recordado en un emotivo homenaje en el cual participaron amigos del músico de 38 años de edad.

Ernesto Barajas fue asesinado a balazos por dos sujetos el pasado 19 de agosto. Sucedió en una pensión de automóviles en la colonia Arenales Tapatíos, en Guadalajara, hasta donde llegaron delincuentes armados y arremetieron con disparos que les quitaron la vida al cantante y a su amigo Chema Quintero.

¿Cómo avanza la investigación por la muerte de Ernesto Barajas?

Pasó más de una semana del tremendo hecho que ha enlutado al ambiente musical mexicano y aún no hay personas detenidas. El asesinato de Ernesto Barajas sigue siendo todo un enigma para las autoridades que se encuentran investigado lo sucedido en Zapopan.

Por ahora, la investigación sigue su curso aunque con prácticamente nada revelado oficialmente. Mientras, los seguidores del vocalista de Enigma Norteño tejen diferentes hipótesis y ya hay versiones que precisan que Ernesto Barajas era seguido desde hace días, por lo que se presume que se trató de un crimen por encargo.

¿Cómo despidieron a Ernesto Barajas?

En medio del dolor que ha causado la pérdida de Ernesto Barajas, la agrupación Enigma Norteño y su familia decidieron homenajearlo mediante una ceremonia que buscó destacar su legado. Uno de los integrantes de la banda compartió las imágenes en sus redes sociales junto a un cálido mensaje.

“Me da mucho gusto ver cómo hay amigos que te querían y te hacen tus homenajes para celebrar los buenos recuerdos que nos dejaste EB. También es bonito ver que no dejan a un lado a tu compadre Chema. Siempre vivirán en nuestros corazones”, resalta el posteo en homenaje a Ernesto Barajas.