Esta es la verdadera traducción de Ruin The Friendship, nueva canción de Taylor Swift (letra en español e inglés)

Hay canciones que parecen escritas con tinta invisible, porque solo cuando las escuchas con atención se revelan de verdad. Ruin The Friendship, uno de los temas incluidos en el nuevo álbum The Life of a Showgirl de Taylor Swift, es exactamente eso: una confesión suave pero demoledora sobre los silencios que duelen, las oportunidades perdidas… y ese consejo que llega tarde, pero cala hondo.

Aunque en apariencia es un tema melancólico, detrás de cada estrofa hay una historia mucho más personal —incluso con el regreso de un personaje clave en el universo Swift: su mejor amiga Abigail, a quien ya había mencionado en Fifteen.

¿De qué trata realmente ‘Ruin The Friendship’ de Taylor Swift?

La canción narra la historia de un amor imposible o no correspondido, teñido de juventud, timidez y arrepentimiento. Taylor canta sobre momentos compartidos en la adolescencia —partidos de fútbol, bailes de graduación, paseos en auto— y esa sensación de “debería haberte besado” que se repite como un mantra a lo largo del tema.

No es casual que mencione a Abigail, quien según la narrativa swiftie, le habría contado una mala noticia relacionada con esa persona especial. La muerte, el adiós y el “nunca sabremos por qué” cargan a la canción con una profundidad inesperada.

Instagram/rollingstone The Life of a Showgirl el nuevo álbum de Taylor Swift ya tiene reseñas importantes a horas de su estreno

Ruin The Friendship – Taylor Swift (letra original en inglés)

Glistening grass from September rain

Gray overpass full of neon names

You drive (Mm-mm), 85 (Mm-mm)

Gallatin Road and the lakeside beach

Watching the game from your brother’s Jeep

Your smile (Mm-mm), miles wide

And it was not an invitation

Should’ve kissed you anyway

Should’ve kissed you anyway

And it was not convenient, no

But your girlfriend was away

Should’ve kissed you anyway, hey

Shiny wood floors underneath my feet

Disco ball makes everything look cheap

Have fun (Mm-mm), it’s prom (Mm-mm)

Wilted corsage dangles from my wrist

Over his shoulder, I catch a glimpse

And see (Mm-mm)

You looking at me

And it was not an invitation

But as the 50 Cent song played (Song played)

Should’ve kissed you anyway (Anyway)

And it was not convenient, no (It was not, convenient)

Would’ve been the best mistake

Should’ve kissed you anyway, hey

Don’t make it awkward in second period

Might piss your ex off, lately we’ve been good

Staying friends is safe, doesn’t mean you should

Don’t make it awkward in second period

Might piss your ex off, lately we’ve been good

Staying friends is safe, doesn’t mean you should

When I left school, I lost track of you

Abigail called me with the bad news

Goodbye, and we’ll never know why

It was not an invitation

But I flew home anyway

With so much left to say

It was not convenient, no

But I whispered at the grave

“Should’ve kissed you anyway”

Oh, and it was not an invitation (It was not, an invitation)

Should’ve kissed you anyway (Anyway)

Should’ve kissed you anyway, anyway (Anyway)

And it was not—

My advice is always ruin the friendship

Better that than regret it for all time

Should’ve kissed you anyway

And my advice is always answer the question

Better that than to ask it all your life

Should’ve kissed you anyway

Should’ve kissed you anyway

¿Cuál es la traducción oficial de ‘Ruin The Friendship’ en español?

Aquí te dejamos la letra original en inglés con su traducción al español para que no se te escape ningún detalle (traducción adaptada y verificada por medios como Genius y PopBuzz):

“Ruin The Friendship” – Taylor Swift (letra en español)

Hierba reluciente por la lluvia de septiembre

El puente gris lleno de nombres de neón

Conduces a 85 por Gallatin Road, cerca del lago

Vemos el partido desde el Jeep de tu hermano

Tu sonrisa… de oreja a oreja

Y aunque no era una invitación

Debería haberte besado de todos modos

No era el momento, lo sé

Tu novia estaba fuera

Aun así… debería haberte besado

Pisos de madera brillando bajo mis pies

Una bola de discoteca que hace ver todo más barato

Es el baile de graduación

Un ramillete marchito cuelga de mi muñeca

Te miro sobre su hombro

Y tú también me miras a mí

Y aunque no dijiste nada

Mientras sonaba 50 Cent

Debería haberte besado de todos modos

No era lo correcto

Pero habría sido el mejor error

Debería haberte besado, igual

No lo hagas raro en la segunda clase

Podrías molestar a tu ex

Ser amigos es seguro, pero eso no lo hace correcto

No lo hagas raro en la segunda clase

Podrías molestar a tu ex

Ser amigos es seguro… pero eso no basta

Después de la escuela, te perdí la pista

Abigail me llamó con la mala noticia

Y nunca sabremos por qué

No fue una invitación

Pero volé a casa de todos modos

Con tanto por decir

Le susurré a la tumba:

“Debí haberte besado de todos modos”

Mi consejo siempre es arruinar la amistad

Es mejor eso que arrepentirse toda la vida

Debí haberte besado

¿Qué significa “ruin the friendship” y por qué es tan fuerte esa frase?

La frase “ruin the friendship” significa “arruinar la amistad”, y en este contexto se refiere a ese momento en que decides cruzar la línea entre amigos y algo más. Es una apuesta emocional, porque si no sale bien, nada vuelve a ser igual.

Taylor lo dice sin rodeos en los versos finales: “Mejor eso que preguntarte toda la vida”. Y ese es el corazón de la canción: la idea de que algunas palabras no dichas pesan más que cualquier error.