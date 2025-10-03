Esta es la verdadera traducción de Ruin The Friendship, nueva canción de Taylor Swift (letra en español e inglés)
La canción más nostálgica del nuevo disco de Taylor Swift: aquí su significado oculto y la letra completa en español.
Hay canciones que parecen escritas con tinta invisible, porque solo cuando las escuchas con atención se revelan de verdad. Ruin The Friendship, uno de los temas incluidos en el nuevo álbum The Life of a Showgirl de Taylor Swift, es exactamente eso: una confesión suave pero demoledora sobre los silencios que duelen, las oportunidades perdidas… y ese consejo que llega tarde, pero cala hondo.
Aunque en apariencia es un tema melancólico, detrás de cada estrofa hay una historia mucho más personal —incluso con el regreso de un personaje clave en el universo Swift: su mejor amiga Abigail, a quien ya había mencionado en Fifteen.
¿De qué trata realmente ‘Ruin The Friendship’ de Taylor Swift?
La canción narra la historia de un amor imposible o no correspondido, teñido de juventud, timidez y arrepentimiento. Taylor canta sobre momentos compartidos en la adolescencia —partidos de fútbol, bailes de graduación, paseos en auto— y esa sensación de “debería haberte besado” que se repite como un mantra a lo largo del tema.
No es casual que mencione a Abigail, quien según la narrativa swiftie, le habría contado una mala noticia relacionada con esa persona especial. La muerte, el adiós y el “nunca sabremos por qué” cargan a la canción con una profundidad inesperada.
Ruin The Friendship – Taylor Swift (letra original en inglés)
Glistening grass from September rain
Gray overpass full of neon names
You drive (Mm-mm), 85 (Mm-mm)
Gallatin Road and the lakeside beach
Watching the game from your brother’s Jeep
Your smile (Mm-mm), miles wide
And it was not an invitation
Should’ve kissed you anyway
Should’ve kissed you anyway
And it was not convenient, no
But your girlfriend was away
Should’ve kissed you anyway, hey
Shiny wood floors underneath my feet
Disco ball makes everything look cheap
Have fun (Mm-mm), it’s prom (Mm-mm)
Wilted corsage dangles from my wrist
Over his shoulder, I catch a glimpse
And see (Mm-mm)
You looking at me
And it was not an invitation
But as the 50 Cent song played (Song played)
Should’ve kissed you anyway (Anyway)
And it was not convenient, no (It was not, convenient)
Would’ve been the best mistake
Should’ve kissed you anyway, hey
Don’t make it awkward in second period
Might piss your ex off, lately we’ve been good
Staying friends is safe, doesn’t mean you should
Don’t make it awkward in second period
Might piss your ex off, lately we’ve been good
Staying friends is safe, doesn’t mean you should
When I left school, I lost track of you
Abigail called me with the bad news
Goodbye, and we’ll never know why
It was not an invitation
But I flew home anyway
With so much left to say
It was not convenient, no
But I whispered at the grave
“Should’ve kissed you anyway”
Oh, and it was not an invitation (It was not, an invitation)
Should’ve kissed you anyway (Anyway)
Should’ve kissed you anyway, anyway (Anyway)
And it was not—
My advice is always ruin the friendship
Better that than regret it for all time
Should’ve kissed you anyway
And my advice is always answer the question
Better that than to ask it all your life
Should’ve kissed you anyway
Should’ve kissed you anyway
¿Cuál es la traducción oficial de ‘Ruin The Friendship’ en español?
Aquí te dejamos la letra original en inglés con su traducción al español para que no se te escape ningún detalle (traducción adaptada y verificada por medios como Genius y PopBuzz):
“Ruin The Friendship” – Taylor Swift (letra en español)
Hierba reluciente por la lluvia de septiembre
El puente gris lleno de nombres de neón
Conduces a 85 por Gallatin Road, cerca del lago
Vemos el partido desde el Jeep de tu hermano
Tu sonrisa… de oreja a oreja
Y aunque no era una invitación
Debería haberte besado de todos modos
No era el momento, lo sé
Tu novia estaba fuera
Aun así… debería haberte besado
Pisos de madera brillando bajo mis pies
Una bola de discoteca que hace ver todo más barato
Es el baile de graduación
Un ramillete marchito cuelga de mi muñeca
Te miro sobre su hombro
Y tú también me miras a mí
Y aunque no dijiste nada
Mientras sonaba 50 Cent
Debería haberte besado de todos modos
No era lo correcto
Pero habría sido el mejor error
Debería haberte besado, igual
No lo hagas raro en la segunda clase
Podrías molestar a tu ex
Ser amigos es seguro, pero eso no lo hace correcto
No lo hagas raro en la segunda clase
Podrías molestar a tu ex
Ser amigos es seguro… pero eso no basta
Después de la escuela, te perdí la pista
Abigail me llamó con la mala noticia
Y nunca sabremos por qué
No fue una invitación
Pero volé a casa de todos modos
Con tanto por decir
Le susurré a la tumba:
“Debí haberte besado de todos modos”
Mi consejo siempre es arruinar la amistad
Es mejor eso que arrepentirse toda la vida
Debí haberte besado
¿Qué significa “ruin the friendship” y por qué es tan fuerte esa frase?
La frase “ruin the friendship” significa “arruinar la amistad”, y en este contexto se refiere a ese momento en que decides cruzar la línea entre amigos y algo más. Es una apuesta emocional, porque si no sale bien, nada vuelve a ser igual.
Taylor lo dice sin rodeos en los versos finales: “Mejor eso que preguntarte toda la vida”. Y ese es el corazón de la canción: la idea de que algunas palabras no dichas pesan más que cualquier error.