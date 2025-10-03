Hallan muerta a conocida conductora de televisión; tenía 21 años

La muerte de la joven periodista Jenifer Nicoll Rivas ha conmovido a todos en el mundo del ambiente periodístico y de la televisión. La presentadora era muy querida por todos sus compañeros de estudio y se caracterizaba por tener un excelente vínculo con quienes trabajaba.

La periodista tenía tan solo 21 años y fue encontrada sin vida en el interior de su casa ubicada en El Picacho, distrito central de Honduras.

¿De qué murió Jenifer Rivas?

Si bien no se ha confirmado oficialmente de que falleció la joven periodista, sus familiares y amigos más íntimos indican que su deseo podría estar relacionado a un ataque de epilepsia. Jenifer Rivas estaba medicada para esta enfermedad, precisaron.

Al parecer, en el momento en que falleció, Jenifer Rivas sufrió un ataque epiléptico y se encontraba totalmente sola en su hogar. Esto dificultó que recibiera ayuda inmediata. Por otra parte, se presume que la noche anterior habría ingerido bebidas alcohólicos y los médicos siempre le recomendaron no mezclar los fármacos que tomaba para los ataques epilépticos con el alcohol.

Dolor por la partida de la joven periodista

La muerte de Jenifer Rivas ha causado no solo sorpresa, sino también mucho dolor. Pese a su corta edad, la periodista y también influencer había logrado obtener un reconocido lugar como presentadora de noticias internacionales y de la música en TN Waldivisión. Tal es así, que después del fallecimiento muchos periodistas dejaron su pésame a la familia y manifestaron su tristeza por esta pérdida tan grande.

Jenifer Rivas se destacaba por ser talentosa y carismática. Muchos expresaron su admiración a la joven periodista que logró cultivar el cariño de todos en sus años de vida. Por eso, las redes sociales se vieron explotadas de muestras de afecto y de conmoción por lo sucedido.