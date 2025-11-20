Actriz Clau Godínez sufre aparatoso accidente y sus familiares piden apoyo

Clau Godínez es una actriz que se ha dado a conocer por su trabajo actoral en las telenovelas, logrando un gran reconocimiento por todos los papeles que ha realizado. Sin embargo, en estos momentos se encuentra sufriendo una terrible situación, puesto que sufrió un aparatoso accidente.

Ante los hechos y la gravedad de la situación, son varios los familiares de la artista que están pidiendo apoyo al respecto. Para que sepas todos los detalles al respecto, te explicaremos cómo ocurrieron los terribles actos.

¿Qué le pasó a Clau Godínez?

Los hechos se dieron a conocer desde redes sociales, donde se anunciaba que Clau Godínez había sufrido un aparatoso accidente, detallando que le provocó dos lesiones graves en el cuerpo, las cuales le habían dejado sin posibilidad de caminar temporalmente y con un dolor constante.

Ya que dichas lesiones están afectando la rodilla y la pierna derecha. Debido a lo sucedido, los familiares de la actriz han solicitado apoyo económico con la principal finalidad de poder solventar los gastos, debido a que durante una recuperación larga ella no podrá trabajar y necesitará de todo tipo de consultas de rehabilitación.

Para comenzar la recaudación de dinero, se hizo una campaña en GoFoundMe para que los usuarios y seguidores de la artista puedan donar lo que ellos deseen, una ayuda económica que será de gran utilidad para sobrellevar la recuperación del aparatoso accidente, quien se encuentra atravesando una etapa difícil en su vida.

¿En qué proyectos participó Clau Godínez?

Aunque para muchos el nombre de Clau Godínez les resulte nuevo, es una actriz que dentro de la televisión mexicana se ha generado mucho eco, en especial por participar en múltiples producciones como telenovelas. Se destaca por haber trabajado en los siguientes proyectos:

Una familia con suerte

El hubiera sí existe.

Código Postal

Palabra de mujer

En nombre del amor

Para volver a amar

Juro que te amo

La clínica

Por esa razón es una persona muy reconocida entre sus seguidores. Ante la noticia del accidente que sufrió, generó mucho desconcierto por la forma en que se dio a conocer el hecho. Por ahora hay que mantenerse atento a las nuevas notificaciones sobre su estado de salud.