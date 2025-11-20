La mexicana que fue entrenadora de ballenas, habla 6 idiomas y es una de las periodistas más importantes del momento

Paola Rojas es una de las periodistas más importantes de México, sin embargo, antes de ser un referente en esta profesión, la también conductora reveló a través de una entrevista que tuvo con Jordi Rosado, que fue entrenadora de ballenas, pero también llegó a tener un trabajo como botarga.

“No sabes qué divertido, estaba muy chiquita en el grupo de animación, básicamente era bailar por aquí y por allá con un vestido tipo Mafafa Musguito, y era salir a saludar a los niñitos”, comentó la conductora.

Así fue como entrenó delfines y Ballenas en Reino Aventura

Ser botarga no fue el único empleo de Paola Rojas, la periodista reveló que fue entrenadora de ballenas y delfines en Reino Aventura, hoy Six Flags; de hecho, tuvo la oportunidad de adiestrar a la famosa ballena Keiko.

“Lo que yo quería era entrenar a Keiko. Era muy chiquita y no tenía conciencia del cautiverio, y todo lo que implicaba. Yo tenía 17 años y no sabía, ofrezco disculpas”, añadió Paola Rojas en la entrevista con Jordi Rosado.

Paola Rojas habla 6 idiomas

Paola estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de México, también cuenta con una maestría en Filosofía en la Universidad Anáhuac. La periodista habla los siguientes idiomas: Portugués, Alemán, Italiano, Francés, Español e Inglés; la conductora también comentó que, desde muy temprana edad le encantaron los idiomas, y desde pequeña comenzó a estudiarlos a petición de ella misma con sus padres.

El lado humano de Paola Rojas que la acerca con sus seguidores

La reconocida periodista no sólo es una de las mujeres más importantes de México, también es una persona que se ha ganado el cariño de los televidentes gracias a su personalidad tan espontánea, divertida y emocional. En diversas entrevistas ha hablado sobre temas importantes.

Durante su entrevista se enfoca en la maternidad, amor, rupturas, salud mental y amistad; desafíos a los que se enfrentan las mujeres en un mundo que les sigue exigiendo demasiado. Esta misma actitud ha hecho que sus seguidoras se identifiquen con ella y además la vean no sólo como una periodista, sino como una mujer real, y que siente mucho.