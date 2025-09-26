Acusan a Ángela Aguilar de hacer brujería contra Cazzu: así lo reportaron

La historia de Cazzu, Ángela Aguilar y Christian Nodal, suma un nuevo capítulo que pone a los cantantes mexicanos en la mira. Los rumores que se han instalado ahora pues están relacionados con la brujería.

De esta manera lo que ha trascendido es que aparentemente Ángela Aguilar, habría realizado trabajaos de magia negra en contra de Cazzu para perjudicarla y que la argentina se habría dado cuenta y tomado medidas.

¿Ángela Aguilar le estaría haciendo brujería a Cazzu?

Ángela Aguilar no se ha pronunciado en contra de Cazzu públicamente e incluso trata de evitar hablar de ella. Una de sus declaraciones sobre la cantante argentina fue en la cual sugería que ella era consciente de su relación con Nodal, antes de que se anunciara formalmente pero la reggaetonera desmintió esto.

Sin embargo, ha trascendido que la hija de Pepe Aguilar, tiene resentimiento contra la mamá de Inti por lo que ha llegado a utilizar la magia negra para causarle problemas.

La información la dio a conocer Javier Ceriani, Ángela y su mamá, habrían recurrido a una “chamana que vive en Estados Unidos” para, presuntamente, hacerle algún tipo de “mal de ojo”.

“Una india nativa de los indios americanos, que vive en el centro de Houston, cerca de donde viven Ángela Aguilar y Aneliz. La habrían contactado Ángela y Aneliz a esta chamana llamada Melani”, contó.

¿Cazzu ha tomado cartas en el asunto?

De acuerdo a Ceriani, Cazzu tendría conocimiento de la brujería que le han realizado por lo que decidió tomar medidas para protegerse. De esta manera habría recurrido a otra bruja para que la proteja espiritualmente de cualquier mal.

avisenle a nodal que aca le encontramos la entrevista de angela hablando de los sentimientos de cazzu que tanto pidió pic.twitter.com/KKDzIXtuoU — Belü | 𝖑𝖆𝖙𝖎𝖓𝖆𝖏𝖊 (@whoisbeluu) August 15, 2025

“Cazzu se enteró de esto, de que Aneliz y Ángela están yendo a lo de la chamana a tirarle todas las flechas embrujadas habidas y por haber allá, al sur de Buenos Aires. Tengo confirmación de que Cazzu, al enterarse de los trabajos que supuestamente Ángela y Aneliz están haciendo con Melani, se fue a Jujuy (Argentina), a las montañas, donde habitan otros chamanes indígenas para protegerse”, resaltó.

Por el momento ninguno de los involucrados ha salido a confirmar o desmentir esta información sobre Cazzu.

