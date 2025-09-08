Exparticipantes de La Academia darán conciertos gratis en la CDMX; estas son las fechas y lugares

En el marco del aniversario del Día de la Independencia, algunos exintegrantes de La Academia, el concurso de canto de TV Azteca que llevó al estrellato a artistas como Carlos Rivera y Yuridia, se presentarán en la Ciudad de México completamente gratis.

Yahir y Víctor García, ambos de la primera temporada, misma en la que triunfó Myriam Montemayor; se presentarán en las alcaldías Miguel Hidalgo y Tlalpan, respectivamente, para amenizar el próximo 15 de septiembre. Al primero lo acompañarán María León, La Nueva Sonora Dinamita y Grupo Contraste. El segundo compartirá escenario con Los Cojolites, Mexazón y Regina Orozco, por mencionar a algunos.

Por otra parte, estos son algunos artistas que se presentarán en el resto de las alcaldías de la CDMX:

Mariachi Gamamil (alcaldía Benito Juárez)

Julio Preciado (alcaldía Cuauhtémoc)

Rosy Arango y Diego Morán (alcaldía Iztapalapa)

Los Nuevos Cadetes, Dinastía Guerrero, Banda Ejecutiva, Socios del Ritmo y Plebes del Rancho (alcaldía Magdalena Contreras)

David Zahan (alcaldía Milpa Alta)

Isael Valdéz (alcaldía Tláhuac)

Mariana Seoane (alcaldía Xochimilco)

Estos artistas se presentarán en el Zócalo de CDMX por las Fiestas Patrias

Después de la presentación de Residente, vocalista de Calle 13, en el Zócalo capitalino el próximo 6 de septiembre, La Arrolladora Banda El Limón amenizará las fiestas patrias desde el corazón de la capital mexicana. Le acompañarán Alejandra Ávalos y Legado de Grandeza, según autoridades federales.

Por otra parte, Julión Álvarez se presentará completamente gratis en Puebla. Al generarse gran expectativa por el concierto y las fiestas patrias, se informó que se definirán si habrá venta de bebidas alcohólicas durante el evento, pero dicha se dará a conocer a más tardar el jueves 28 de agosto.