Pedro Prieto modelaje: así fueron sus trabajos más extraños antes de la TV

Antes de consolidarse como conductor de televisión en nuestro país, Pedro Prieto tuvo una etapa poco conocida para sus fans: la del modelaje. Durante su reciente participación en el podcast español “El Sentido de la Birra”, conducido por Ricardo Moya, Prieto reveló detalles muy interesantes sobre su acercamiento al modelaje, el cual se podría decir fue por casualidad.

Pedro Prieto y sus inicios en el modelaje

Ahí contó que, una vez jugando y cotorreando con un amigo, salió a tema que cerca de donde andaban había un casting de modelaje. Él no estaba interesado, pero por la adrenalina y la diversión del momento se lanzó junto a ese amigo para participar en el casting de ropa interior masculina, resultando uno de los seleccionados.

Esa experiencia la disfrutó tanto que fue ahí cuando decidió integrarse a una agencia que lo impulsó a viajar por diferentes países, incluyendo India y China, donde vivió experiencias que marcaron su vida personal y profesional.

Los trabajos más curiosos de Pedro Prieto

Fue aquí cuando el ahora conductor nos sorprendió a todos, pues contó algunos detalles sobre algunos de sus proyectos que tuvo en aquella época.

En China, por ejemplo, participó en un evento donde debía “modelar” zapatos de mujer: “No creas que yo me puse los zapatos… yo los llevaba en un cojín y los mostraba”, contó entre risas.

Pero eso no fue lo único que tuvo que vivir. El conductor reveló que también trabajó como modelo de muebles, donde su tarea consistía en posar recargado sobre sillones y sillas mientras el público observaba los productos. “¡Esto es real!”, exclamó divertido.

Una experiencia que lo transformó como persona

Lejos de verlo como algo negativo, Pedro aseguró que estas experiencias lo ayudaron a crecer y transformarse en el hombre que es hoy: “En la India dicen que naces dos veces… y yo volví a nacer ahí en la India”, comentó, recordando lo mucho que le aportó esa etapa en su vida.

Es impresionante, como hoy en día, el público lo reconoce por su participación en Venga la Alegría Fin de Semana, sin embargo, al igual que muchos, se enfrentó a días curiosos y complicados que finalmente lo trajeron a México a formar su ya conocida trayectoria.

¿Te lo imaginas modelando muebles?

