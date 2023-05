FOTO: ¿Renata Notni y Diego Boneta esperan un bebé?

La historia de amor entre ambos siempre ha dado mucho de qué hablar, pues durante las últimas horas ha circulado en las redes sociales una foto que ha levantado los rumores sobre un posible embarazo de Renata Notni y Diego Boneta.

El hecho que nos convoca tuvo su epicentro en Twitter, donde la usuaria llamada ‘Daniela Manzano’ difundió la fotografía que desató los rumores del supuesto embarazo de Renata Notni.

En la imagen se pudo ver a la actriz posar junto a dos mujeres a sus costados durante un evento organizado por una marca de cosméticos y belleza de la que es embajadora. Y lo que fue llamativo es que la protagonista de telenovelas estaba utilizando un ajustado vestido de color negro que hizo que su vientre luciera más abultado de lo normal.

¿Esperan un bebé Renata Notni y Diego Boneta?

Renata Notni no ha salido a confirmar o desmentir estas versiones sobre su supuesta maternidad. No obstante, hace unas pocas horas publicó una serie de fotos en las que presumió el haber asistido a un evento de una exclusiva marca y en dichas imágenes no se le notó el vientre abultado como en la otra postal.

La realidad es que no hay nada confirmado, por lo que todo son simples rumores por el momento, aunque la pareja ha asegurado que les gusta ir viviendo cada etapa de su relación paso a paso.

En otro momento, Renata Notni y Diego Boneta fueron consultados respecto a la posibilidad concreta de ser padres, ambos aseguraron que no quería correr en ese tema.