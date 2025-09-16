Muere Tomas Lindberg, vocalista de At The Gates: causa de muerte y legado del pionero del death metal

Tomas Lindberg, vocalista de At The Gates y uno de los grandes referentes del metal extremo, falleció este martes 16 de septiembre de 2025 a los 53 años, debido a una serie de complicaciones de salud relacionadas con su tratamiento contra el cáncer. La noticia ya fue confirmada por la banda a través de sus redes sociales, donde expresaron:

“Tomas, fuiste una inspiración para todos nosotros. Un verdadero amigo, compasivo y comprensivo. Siempre serás recordado por tu generosidad y tu espíritu creativo”.

Tomas Lindberg: la voz que definió el death metal melódico

Lindberg fue una de las figuras más influyentes del género conocido como death metal melódico. Él fue uno de los exponentes más importantes que ayudó a popularizarlo desde los años 90 con álbumes icónicos como Slaughter of the Soul (1995). Su estilo vocal podía ser agresivo; sin embargo, destacaba por estar cargado de emoción, marcando así una época que le abrió las puertas para que el metal sueco llegara a todo el mundo.

De Gotemburgo al mundo: un legado imborrable

Originario de Gotemburgo, Suecia, Tomas formó At The Gates en 1990 junto a los hermanos Björler. La banda se convirtió en lo que ahora se conoce como “Sonido de Gotemburgo”, influencia directa para grupos como In Flames, Dark Tranquillity y Arch Enemy.

Más allá de At The Gates, Lindberg también participó en proyectos como “Disfear”, “The Great Deceiver” y “Lock Up”, demostrando así su versatilidad y pasión por el metal extremo. Apenas en agosto de este año, la banda había compartido que Tomas estaba “increíblemente orgulloso” del nuevo álbum en el que trabajaban, lo que hace que su pérdida sea más dolorosa y significativa para los fans.

Un adiós que deja huella en la comunidad metalera

La muerte de Tomas Lindberg ha provocado una ola de reacciones en redes sociales de fanáticos de todo el mundo. Para muchos, su energía en el escenario y su compromiso con la autenticidad del metal serán recordados como parte esencial de la historia del género.

¿Cuál era tu canción favorita del vocalista?

