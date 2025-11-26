Impacta cambio físico del arquitecto “Juve 3D Studio”; bajó 10 kilos

Diego de León, conocido popularmente en las redes sociales como 'Juve 3D Studio', ha dejado sorprendido a sus seguidores tras mostrar su cambio físico que fue el resultado de un riesgo de salud.

Por medio de una grabación comentó que se había realizado un "perfil bioquímico" para evaluar sus resultados tras varios meses procurando bajar de peso.

¿Qué problema de salud tuvo 'Juve 3D Studio' ?

En su testimonio el arquitecto dijo que hace unos cuatro meses los médicos le detectaron que “estaba desarrollando un problema de hígado graso derivado de mi mala alimentación, nula actividad física, mi ritmo de vida, cansancio, estrés".

Así es que reconoció que estaba atravesando por una mala alimentación. Además agregó que “físicamente había subido mucho de peso. Nunca había estado tan gordito en mi vida como hace unos meses".

"Lo digo con nulo orgullo porque creo que no es algo digno de festejar; contrario a lo que encuentro en redes sociales, con una falsa ideología de amor propio, yo no estaba bien porque me estaba haciendo daño",manifestó el hombre.

"Cuando uno se quiere y se respeta, tendría que priorizar su alimentación, su ejercicio, su sueño, y muchas otras cosas no solo físicas, sino mentales. Eso es amor propio".

¿Cuáles fueron los resultados de los últimos estudios?

El arquitecto tuvo hígado graso porque "comía azucares, grasas, refresco, le entraba a todo. No puedo decir que al alcohol, porque realmente no soy muy afín, es más, ni siquiera me encanta la cerveza. Comía mucho y mal, en exceso".

Para poder mejorar su estilo de salud pues comenzó con un tratamiento médico y a alimentarse mejor, como así también hacer ejercicio."El hecho de que te digan 'Usted está dado de alta, ya no tiene grasa en su hígado, puede dejar de tomar el medicamento', es un abrazo a ti mismo, porque lo hiciste por ti y para ti. No fue para nadie más, fue por cuidar tu salud".