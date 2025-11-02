Asesinan a un reconocido rapero a sus 34 años

Jabari Henley, más conocido como Baby Uiie en el mundo de la música urbana, fue un reconocido rapero, quien poco a poco había logrado forjar su propia carrera musical, logrando proyectarse y posicionarse en dicho género. Lamentablemente, nadie esperaba que el artista, de 34 años, sería asesinado durante las fiestas de Halloween.

La noticia sobre cómo ocurrieron los hechos, ha generado mucho ruido. Es así que te detallaremos toda la información que se conoce al respecto, siendo un crimen que ocurrió con mucha violencia.

¿Qué le pasó al reconocido rapero?

El viernes 31 de octubre, el reconocido rapero se encontraba frente a una tienda de tabaco en Los Ángeles. Dentro de los testigos que estuvieron en el momento de los hechos, detallan que antes del ataque recibió varias heridas de bala.

Al lugar de los hechos, llegaron cuerpos de policía y paramédicos para atender la situación a las 11 de la noche, lamentablemente el artista de 34 años ya no contaba con signos vitales. Otros testigos detallan que ante los hechos, el asesino logró huir del lugar, por lo que se están realizando las investigaciones para poder dar con los responsables del crimen.

Dentro de su carrera musical, se había destacado por realizar una colaboración musical con HoodRick Pablo Juan y Kenny Beats, en la canción de “Hood”, siendo un importante paso para el joven en su carrera, logrando obtener popularidad.

¿Quién era su padre?

Dentro de la noticia se sabe que el reconocido rapero, de 34 años, era hijo de “Big U”, quien durante muchos años se destacó por ser un manager musical. Dentro de su historia se sabe que fue un supuesto líder de los Rollings 60’s Neighborhood Crips, un reconocido grupo de pandilleros de Los Ángeles.

Actualmente, “Big U”, se encuentra arrestado, y en publicaciones del medio TMZ, ya ha dado su comentario sobre el asesinato de su hijo, detallando que es una noticia devastadora, en especial cuando se encuentra en la cárcel, pero aseguró que Jabari sabía quién había sido el precursor del crimen.