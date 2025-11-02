Influencer y rapera se casa: presume cómo le pidió matrimonio a su pareja
Influencer y rapera acaba de anunciar que le pidió matrimonio a su pareja. Una noticia que ha sorprendido a sus seguidores que han visto su carrera
“Snow Tha Product” es una reconocida influencer y rapera mexicana-estadounidense, quien a lo largo de su carrera ha mostrado un fuerte apoyo a la comunidad latina en Estados Unidos, componiendo todo tipo de letras que critican las leyes de migración que se hacen en el país.
¡Analizamos algunas letras de las canciones de Snow tha product!
Desde sus comienzos se ha logrado proyectar con mucha facilidad. Recientemente, sorprendió a sus seguidores al anunciar que le pidió matrimonio a su pareja, siendo un paso importante para llegar al altar. Es así que a continuación te detallaremos sobre el nuevo romance.
¿Con quién se va a casar “Snow Tha Product”?
Claudia Alexandra Madriz Meza, más conocida como “Snow Tha Product”, desde su cuenta de Instagram, anunció que le pidió matrimonio a su pareja, propuesta que claramente anunció, siendo un paso importante para ambas al formalizar su relación para llegar al altar.
La influencer y rapera, compartió cómo fue el evento. Podemos ver que preparó toda una cita romántica en la playa, con un camino de rosas rojas y una frase de “Marry Me”. Stephanie Mariee, la actual pareja de la cantante, compartió fotos donde las vemos muy abrazadas, ambas portando un look blanco y presumiendo el gran momento.
Además, aprovechó el momento para presumir el hermoso anillo dorado, portando un enorme diamante de forma ovalada. Aunque se desconoce la fecha exacta de la boda, se sabe que se trata de un importante paso para ellas en su relación.
¿En qué películas ha trabajado “Snow Tha Product”?
“Snow Tha Product”, últimamente se ha destacado por ser una influencer que tiene su propio pódcast, pero se sabe que la rapera ha participado en las bandas sonoras de ciertas películas, logrando proyectar todo su talento en los diversos proyectos musicales que tiene. Trabajando en los siguientes filmes:
- Wakanda Forever.
- La Purga: Infinita.
- Plan de Chicas.
Logrando labrar una importante carrera musical, dominando todos los escenarios. Ahora, al anunciar que le pidió matrimonio a su pareja, para ella se le avecina un importante cambio en su vida, una noticia que a varios de sus seguidores les ha asombrado.