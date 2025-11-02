Daddy Yankee revela que Bad Bunny hará un gran debut por el SuperBowl: esto fue lo que comentó

Ante la noticia de que el show de medio tiempo del SuperBowl sería protagonizado por Bad Bunny, causó mucho revuelo, debido a que es un espectáculo muy importante a nivel internacional, ya que muchos usuarios prendan sus televisores para poder ver a los artistas que se presentan.

Daddy Yankee, otro importante exponente en el mundo del reggaetón, habló sobre el tema, detallando que será un gran debut para el cantante puertorriqueño. Además, dejó un comentario que a varios usuarios sorprendió al respecto.

¿Qué comentó Daddy Yankee?

Recientemente, Daddy Yankee, tuvo una plática con Molusco, un creador de contenido que cuenta con su propio podcast, donde publica todo tipo de entrevista que ha realizado. El cantante reggaetonero, detalló que tuvo la oportunidad de hablar con Bad Bunny sobre la presentación en el SuperBowl, a quien le dijo que va a ser su gran debut en su carrera musical.

Incluso, le deseó el mejor éxito al cantante, asegurando que va a realizar un gran evento para todos. Sin embargo, el cantante dejó un comentario que a todos sorprendió:

Pero, en lo personal el mejor touchdown que vamos a ver de Benito es cuando entregue su corazón a Jesús. Espero que algún día eso se dé, él no está excluido del plan de la salvación

No olvidemos que Daddy Yankee, recientemente lanzó su nuevo álbum, en el que muestra su nueva faceta con canciones de reggaeton en el que habla sobre dios. Hay que considerar que ya van varios artistas del género urbano que han hecho ese drástico cambio en su carrera, al promocionar canciones religiosas.

¿Cuándo es el SuperBowl del 2026?

Aunque todavía falta mucho tiempo para que se haga el SuperBowl, son muchos los usuarios que ya desean ver a Bad Bunny realizando el gran espectáculo. El evento deportivo más importante del año, se llevará a cabo el domingo 8 de febrero, por lo que te recomendamos apartar esa fecha para ver el gran espectáculo.

No olvidemos que Benito, ya había participado en el 2020, compartiendo el escenario con JLO, Shakira y J. Balvin, pero ahora será su gran oportunidad de mostrar todo el ritmo de Puerto Rico, con su lista de canciones completamente en español.