Como Valeria Márquez: ella es la influencer que grabó en vivo su muerte

Karla Robles fue una reconocida influencer, quien en TikTok logró obtener miles de seguidores que veían cada una de sus historias y videos que subía. Pero recientemente, se dio a conocer que la joven celebridad falleció, los hechos quedaron grabados en un video en vivo.

Lamentablemente, grabó su muerte y dejó fuertes declaraciones sobre su pareja, comentarios que nadie esperaba poder escuchar. Es así que te detallaremos toda la información que se sabe al respecto.

¿Qué le pasó a Karla Robles?

Como ya lo mencionamos, Karla Robles grabó su muerte en un video en vivo, situación que varios de sus seguidores pudieron ver en tiempo real. En sus redes realizó una fuerte declaración, diciendo textualmente lo siguiente:

“Prefiero matarme antes que él me mate a mí”

Era bien sabido que la influencer ya había realizado 6 denuncias previas contra su expareja, Diego Zerda, de quien había sufrido violencia de género. Los padres de la joven señalaron que Diego había estado presente al momento de que Karla se suicidó.

Zerda, fue arrestado por el delito de instigación al suicidio y amenazas, por lo que las autoridades están realizando las investigaciones al respecto. Dentro de los seguidores que siguieron de cerca su carrera en las redes sociales, detallan que desde hace tiempo ella había sufrido hostigamiento por parte de su pareja.

¿Qué se sabe sobre Diego Zerda?

Diego Zerda fue un repartidor de 33 años, quien sostuvo una relación con Karla Robles. Cuando se dio a conocer que la influencer grabó su muerte en vivo, salieron muchos testimonios al respecto.

Por ejemplo, Luz Chocobar, quien fue otra expareja de Zerda, habló al respecto, detallando que antes no lo hizo por las amenazas que había sufrido contra ella y su padre. Quien detalló que fue víctima de agresiones físicas, sexuales y psicológicas.

Por otro lado, Augusto Avellaneda, el abogado de la familia, aseguró a medios locales que Diego la había amenazado, diciéndole que si no se quitaba la vida, él mataría a sus padres y a toda la familia. Mientras que la madre de Robles, asegura que si lo hubieran detenido desde la primera denuncia, ella seguiría viva.