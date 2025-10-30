Muere reconocido periodista que cayó a un barranco cuando cubría las lluvias

Las afectaciones que ocurrieron en Hidalgo, tuvo a muchos periodistas cubriendo lo que estaba pasando. Sin embargo, uno de los reporteros terminó perdiendo la vida al caer a un barranco.

La víctima era parte del periódico La Jornada en el estado de Hidalgo, llamado Ricardo Montoya. El hombre sufrió el accidente en el municipio de Tianguistengo, donde realizaba una cobertura relacionada con las afectaciones por las lluvias.

¿Cómo ocurrió el accidente donde murió el periodista?

Las primeras informaciones manifiestan que el periodista, Ricardo Montoya, cayó a un barranco cuando se dirigía a la comunidad de Chapula, que fue una de las localidades que resultó devastada por las precipitaciones y que ya fue declarada inhabitable.

Además fue el personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue quien se percató del accidente y brindó los primeros auxilios al reportero.

Luego de ser rescatado, Montoya fue trasladado de emergencia a la ciudad de Pachuca y hospitalizado en la Clínica 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se confirmó su fallecimiento.

En este contexto, el coordinador de Opinión de La Jornada, Luis Hernández Navarro, lamentó el deceso a través de sus redes sociales: “Ricardo Montoya fue, durante 11 años, un magnífico corresponsal de La Jornada en Hidalgo. Comprometido con su trabajo, enamorado de su profesión, falleció hoy. Mis condolencias a su madre y a sus colegas. Descanse en paz”.

El periodista Montoya Benítez era reconocido por su labor en periodismo de investigación y su compromiso con la veracidad y la defensa de sus fuentes.

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas lamenta el sensible fallecimiento del periodista, corresponsal de la Jornada en Hidalgo, Juan Ricardo Montoya Benítez.



Descanse en paz. pic.twitter.com/0p6efX1PjU — INPI (@INPImx) October 29, 2025

A lo largo de su carrera cubrió hechos de mucha importancia social como la explosión de enero de 2019 en Tlahuelilpan, Hidalgo, ocasionada por la perforación ilegal de un ducto de Petróleos Mexicanos, que dejó 137 muertos, y reportajes sobre migración y desastres naturales en Querétaro.

Cabe destacar que además de su trabajo como corresponsal de La Jornada durante 11 años, Montoya colaboraba con Los Ángeles Press.