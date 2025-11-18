Tras asesinato de El Jerry, estos son los influencers mexicanos que han muerto en los últimos meses

México se encuentra en el ojo de la tormenta en un 2025 caracterizado por los asesinatos que se han dado en diferentes estados. Sin embargo, los que más han llamado la atención tienen como víctimas fatales a creadores de contenido por lo que las alarmas se han activado entre los influencers.

Muere asesinado Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño TV Azteca [VIDEO] Eduin Caz y más exponentes del regional mexicano están de luto por el asesinato de Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, en Guadalajara. Esto sucedió.

Este domingo fue asesinado a balazos Gerardo Moya, más conocido como El Jerry, un influencer de Sinaloa que se movilizaba con otra persona, que también murió, por Culiacán. La lista de influencers asesinados ha crecido y las estadísticas siguen en rojo.

¿Cómo murió El Jerry?

Los reportes de las autoridades señalan que el asesinato de El Jerry se produjo el pasado domingo a plena luz del día. El influencer se movilizaba en su camioneta junto a otro joven, tras haber estado en un autolavado.

Por razones que se investigan, ambos fueron interceptados por un grupo de unas cuatro personas que comenzaron a dispararles con armas largas. Las heridas sufridas fueron mortales por lo que cuando la Cruz Roja arribó al lugar El Jerry y su acompañante ya no tenían signos vitales.

¿Qué influencers han sido asesinados en 2025?

A la muerte de Gerardo Moya deben sumarse otros hechos de sangre que tuvieron como víctimas fatales a creadores de contenido mexicanos. Todo comenzó en el mes de enero cuando fue hallado sin vida Agustín Paul, conocido como “Pinky”, cuyo cuerpo presentaba signos de tortura y un impacto de bala.

Ese mismo mes Adal Peña, de 42 años de edad, fue asesinado en Culiacán mientras realizaba ejercicio físico. Dos meses después, Víctor Manuel, el “Brasileño”, fue encontrado sin vida y su cuerpo tenía varias heridas de bala.

Estos hechos comenzaron a ser investigados por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa con el fin de determinar las causas de los ataques y poder dar con los responsables. Mientras, en otros estados también hubo influencers asesinados y muchos de ellos habían sido amenazados, aparentemente, por la “Mayiza” en el marco de los conflictos del Cártel de Sinaloa. En esta lista se incluye a Gail Castro, Camilo Ochoa y la hermana del youtuber “Conejito Toys”, María de Jesús.