Fabiola comienza su mandato como Capataz de La Granja VIP dejando dormir a los peones

Todo parece indicar que la gestión de Fabiola Campomanes como nueva Capataz de La Granja VIP comenzó con el pie izquierdo, pues permitió que los peones se quedaran dormidos en el granero.

Fabiola intenta despertar a los peones... pero quedito

Fabiola Campomanes y Lis Vega, quien fue elegida por la nueva Capataz para compartir la privilegiada habitación, comenzaron con algunas labores en La Granja VIP como la recolección de los huevos para el desayuno, el aseo del gallinero y la atención a los borregos; sin embargo, los peones nunca se les unieron desde temprana hora, pues se quedaron dormidos por segundo día consecutivo.

Fue como a las 07:30 horas y estando a punto de limpiar el establo que Fabiola se acercó al granero para despertarlos gentilmente, pero solamente consiguió una breve respuesta de Alfredo Adame, en palabras de la Capataz.

Campomanes le comentó a Lis que pensaba asear a las vacas, pero le dio miedo interactuar con ellas debido a que no conocía la forma apropiada de hacerlo y señaló que buscaba darles una lección de que las tareas se pueden hacer rápido; "si se quiere, se puede" apuntó la ganadora de la competencia de anoche.

Luego de ver que los peones no tenían intención de levantarse, Fabiola intentó justificar su cansancio alegando que creen que es más temprano de lo que en realidad es y que se desvelan por la guardias; sin embargo, veinte minutos después acudió por segunda vez al granero para intentar despertarlos cortésmente, pero sin mucho éxito.

Después de comprobar el fallido resultado, la Capataz decidió deslindarse de la falta de acción de los peones alegando que "no era su rollo" y que una posible reducción del presupuesto para comida no sería su responsabilidad, señalamiento en el que coincidió su compañera Lis Vega.

Cabe señalar que los peones se despertaron cerca de las 08:25 horas para comenzar con sus actividades.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche conoceremos como al peón elegido por el público para disputar el duelo, así como al nuevo nominado de La Granja VIP que se unirá a Kim Shantal y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.