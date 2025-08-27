Verónica Castro habla de la tercera edad y pide empatía; así luce a los 72 años

Aceptar el paso del tiempo no siempre resulta sencillo, y así lo expresó Verónica Castro en una reciente entrevista donde habló sin filtros sobre cómo vive la tercera edad. La actriz mexicana, reconocida por su trayectoria en la televisión, contó que a sus 72 años ha aprendido a abrazar las transformaciones físicas y emocionales que conlleva esta etapa de la vida.

Con orgullo, la llamada “Vero” presume sus canas, pues asegura que en un inicio pensó en mantenerlas solo un tiempo, pero luego se dio cuenta de que su cabello natural la hacía sentir más auténtica. Para ella, mostrar esta faceta también es un mensaje de aceptación y fortaleza hacia sus seguidores.

¿Cuál es el estado de salud de Verónica Castro?

La artista reconoció que en la vejez surgen nuevas necesidades y limitaciones que muchas veces no son comprendidas. Explicó que ahora requiere cuidados especiales y pidió empatía hacia los adultos mayores, en particular en situaciones cotidianas como caminar por la calle o realizar actividades simples. “Quiero que se den cuenta de que ya no camino tan rápido, que necesito protección”, expresó con franqueza.

Además, admitió que llegar a esta etapa implica sufrimiento tanto para hombres como para mujeres, ya que el cuerpo cambia y las fuerzas disminuyen. Sin embargo, mantiene la esperanza de seguir activa en la medida de lo posible, siempre que los proyectos se adapten a su estado de salud.

Así afectó a Verónica Castro la pérdida de su madre

Otro de los momentos más difíciles para la conductora fue la muerte de su madre, Socorro, durante la pandemia, lo que afectó su estabilidad emocional. Aun así, Verónica se muestra consciente de que la vida tiene ciclos inevitables, aunque retirarse por completo de los escenarios aún no está en sus planes. “Dejarla al 100% se siente fuerte”, confesó.

La actriz mexicana, símbolo de la televisión en los años 80 y 90, asegura que seguirá enfrentando la vejez con dignidad y con la misma autenticidad que la ha caracterizado.