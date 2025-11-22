Martha Higareda impacta con noticia sobre su parto

Martha Higareda tiene un podcast junto a Yordi Rosado, llamado “De todo un mucho”, y allí aprovechó para contar la experiencia que vivió días antes del nacimiento de sus pequeñas hijas.

La mujer manifestó que su casa estuvo llena de energía densa por lo que tuvo que recurrir a llamar a un sacerdote para que realizara una bendición y el impacto que tuvo hizo que se reserve a la hora de contar todo.

¿Qué experiencia vivió Martha Higareda?

Martha Higareda manifestó que todo comenzó a raíz de un capítulo grabado el11 de noviembre en donde ella y Rosado hablaban sobre sueños y personas fallecidas.

Fue en ese momento en el que la actriz comenzó a sentirse incomoda mientras más se contaban las anécdotas. Además agregó que las patadas de sus bebés se intensificaron de manera inusual, como si respondieran a lo que se decía en el micrófono.

Lo temerario llegó después cuando comenzó a sentir olor fétido y empezaron a aparecer moscas. La plaga se convirtió, con el paso del tiempo, en lo que ella describe como “moscas panteoneras”, una expresión que evoca escenarios funerarios.

Esto siguió escalando ya que empezó a presentar fallas eléctricas, objetos que parecían moverse solos y los equipos en el estudio dejaron de funcionar inexplicablemente.

“Al otro día, una pestilencia... Yordi, en este estudio, donde estoy ahorita, una pestilencia... [...] El siguiente día, de repente '¿por qué hay moscas’ empezaron mosquitas [...]Las mosquitas se volvieron, a los días, unas moscas panteoneras”, dijo Martha Higareda.

Debido a esto es que Martha decidió pedir ayuda espiritual e invitó a un sacerdote para que fuera a bendecir su casa y proteger el espacio donde vive con su esposo. Así es que colocaron una cruz y un Cristo exorcizado como parte de una estrategia para alejar cualquier presencia negativa.

Cabe destacar que la actriz ha pedido que partes de ese episodio no sean emitidas íntegramente en público, para no revivir el miedo que sintió.

