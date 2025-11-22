Fátima Bosch responde a quienes la acusan de fraude en Miss Universo 2025

Fátima Bosch es la nueva Miss Universo 2025 y de esta manera se consagra como la cuarta mexicana en ganar el concurso de belleza. Sin embargo, este triunfo se ha visto opacado por la polémica e incluso su logro fue menospreciado por el compositor libanés Omar Harfouch.

Dado este contexto es que la Miss Universo 2025, ha evita involucrarse en estos polémicos comentarios pero sin dudas llamó la atención el mensaje contundente que ha dejado en su cuenta oficial de X tras ser coronada.

¿Qué dijo Fátima Bosch tras la polémica?

"Hoy confirmé de nuevo que lo que Dios tiene destinado para ti ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia. Viva Cristo Rey", escribió Fátima.

De acuerdo a la mexicana esta frase fue utilizada por su mamá y ella decide adoptarla para motivarse aún en aquellos momentos donde la adversidad parece estar más presenta.

Los ataques a Fátima Bosch no cesan y en un programa de YouTube, la periodista Flor Rubio, retomó los ataques en contra de la mexicana. Sin embargo, todo había empezado antes de la realización del concurso, cuando el compositor libanés Omar Harfouch se retiró de su puesto de juez al alegar que había fraude.

Hoy confirmé de nuevo que lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia. Viva Cristo Rey 👑 pic.twitter.com/waye5a5Ain — Fatima Bosch (@fatimaboschfdz) November 21, 2025

"Hay testimonio de dos jueces que iban a participar en Miss Universo y que renunciaron porque consideran que hay manejos turbios en la elección de Fátima Bosch", indicó la comunicadora en su momento.

A esto Flor Rubio sumó, "Aseguran que el papá de Fátima tiene una relación de trabajo empresarial con Raúl Rocha( dueño del 50% de Miss Universo). Por esa razón ellos consideran que ganó la mexicana".

También se suma que muchos consideran que ganó por haber enfrentado a Nawat Itsaragrisil. Son muchos los ataques que está recibiendo Fátima Bosch pero ella y su familia han preferido el silencio.