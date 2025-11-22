Mueren dos actores mexicanos en las últimas horas: quiénes son y qué les pasó

El espectáculo se encuentra pasando un triste momento debido a que murieron dos reconocidos actores de telenovelas. Ante esto es que el mundo de la farándula se encuentra de luto.

¿Qué actores murieron?

Por medio de las redes sociales, la Asociación Nacional de Intérpretes anunció el fallecimiento de la actriz Erna Marta y el actor Xavier del Valle. El comunicado decía:

“La Asociación Nacional de Intérpretes, comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Erna Marta Bauman. Actriz mexicana conocida por “Las Troyanas”, “Los derechos de los hijos” y “La mujer marcada”. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”, pronunciaron sobre la reina de belleza.

Por otro lado en el caso de Xavier del Valle manifestaron; “La Asociación Nacional de Intérpretes, comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Xavier del Valle. Actor mexicano recordado porsu participación en las producciones “El señor de los cielos”, “Infames” y “Ahora que no estás”.

A esto agregaron, “A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias del parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”.

¿Quién era Erna Marta?

Erna Martha Bauman Keller se destacó inicialmente en el mundo de los concursos de belleza y el modelaje. Su reconocimiento llegó el día que fue coronada como Señorita México o miss México. Este logro la llevó a representar al país en el certamen internacional de Miss Universo 1956, donde estuvo dentro de las Top 15 semifinalistas.

Tras su éxito en las pasarelas, Bauman transitó al ámbito de la actuación, desarrollando una carrera en el cine y la televisión mexicana que se extendió por varias décadas.

¿Quién era Xavier del Valle?

Luis Xavier del Valle Muñoz se desempeñó principalmente como actor de televisión mexicana, siendo su participación más destacada en la serie “El Señor de los Cielos”, actuando como un director de prisión.

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Luis Xavier del Valle Muñoz, miembro activo de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en Paz. pic.twitter.com/H44U4d5eYQ — Asociación Nacional de Actores (@andactores) November 21, 2025

A su vez, el actor también participó en “Señora Acero”, “Capadocia”, “Cada Quien Su Santo”, “Infamias”, “El Octavo”, “Las Trampas del Deseo” y “La Querida del Centauro”.