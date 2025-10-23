Última hora: Muere ex participante de La Voz tras recibir un mal diagnóstico

El mundo de la música latinoamericana se ha teñido de luto luego de que se confirmara que este fin de semana falleció el cantante Joan Sebastián Alarcón. El músico colombiano había denunciado días atrás que recibió un mal diagnóstico y no tuvo la atención requerida.

La tristeza ha invadido los corazones de quienes seguían desde el 2012 la carrera del cantante Joan Sebastián Alarcón. Su voz y nombre saltaron a la fama tras ser parte de La Voz y ahora vuelve a ser noticia pero lamentablemente por su fallecimiento.

¿Quién era Joan Sebastián Alarcón?

Joan Sebastián Alarcón era un artista que en 2012 participó del reality show “La Voz” en su edición de Colombia. Formó parte del equipo del reconocido cantautor Ricardo Montaner y desde entonces le fue dando forma a su trayectoria, además de impartir clases de canto.

En las redes sociales había cosechado más de 11 mil seguidores y su talento le estaba brindando la posibilidad de lanzar diferentes sencillos. La muerte de Joan Sebastián Alarcón ahora ha generado un gran revuelo entre sus fanáticos ya que el cantante había afirmado que recibió un mal diagnóstico antes de morir.

¿Qué le pasó a Joan Sebastián Alarcón?

Fue el año pasado cuando Joan Sebastián Alarcón fue diagnosticado con cáncer en el riñón, situación que compartió con sus seguidores en redes sociales. Sin embargo, el pasado 13 de octubre, el cantante volvió a preocupar a sus fanáticos al denunciar en redes sociales que había sido diagnosticado con cálculos renales cuando en realidad tenía cáncer renal y metástasis.

“Confundieron cáncer renal y metástasis con cálculos renales”, sentenció el artista en la plataforma digital. Joan Sebastián Alarcón cargó contra la clínica a donde llegó para ser atendido, dijo que sus profesionales eran unos “asesinos” y que llevaba 18 horas esperando en Urgencias para ser atendido.

“HAGO RESPONSABLES A LOS MÉDICOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA CLÍNICA @clinicaportoazulauna DE MI ESTADO DE SALUD, DE MI MUERTE SI ASÍ SUCEDE EN ESTOS DÍAS”, sentenció Joan Sebastián Alarcón en el posteo que se convertiría en el último ya que el fin de semana pasado se confirmó su deceso y el luto se ha apoderado del ambiente musical latinoamericano.