Kate Middleton sorprende con su cambio de look más radical hasta la fecha

La familia real británica se distingue por mantener looks neutros que podrían describirse como conservadores, debido a los estrictos protocolos que rigen su estilo de vida. Normalmente no vemos tintes de fantasía, escotes muy pronunciados ni maquillaje demasiado llamativo en las mujeres de la familia.

Kate Middleton siempre se ha caracterizado por respetar los protocolos pero, a la vez, lucir impecable y elegante con un estilo que es del gusto de gran parte del público. Ahora, acaba de mostrar su cambio más radical hasta la fecha.

Kate Middleton estrena color de cabello: ¡ahora es rubia!

Fotos de paparazzi captaron a la princesa de Gales en su camino al servicio religioso dominical en Aberdeenshire, Escocia. La familia real británica se encuentra reunida en su vacación de verano anual en el Castillo de Balmoral.

Crédito: Getty Images

Kate iba en el asiento de copiloto dentro del vehículo que conducía su esposo, el príncipe William. Para sorpresa de todos, ahora el cabello de la princesa es rubio, bastante más claro de lo que jamás la hemos visto.

El nuevo cabello rubio de Kate Middleton resaltaba con su abrigo y sombrero en tono ciruela. Desde sus apariciones oficiales, que comenzaron en 2010, Catalina de Gales ha lucido el castaño en su larga cabellera; aunque las tonalidades varíen, el resultado siempre oscilaba entre los tonos medios y oscuros.

Hace unos meses Kate había sorprendido por llevar un tono miel, aunque ahora prefirió un estilo todavía más claro.

Este fin de semana, en su aparición la pareja iba en compañía de sus tres hijos: George (12 años), Charlotte (10) y Louis (7), quienes cada vez tienen mayor presencia en público y han formado parte de eventos históricos como la coronación de Carlos III.

Expertos en colorimetría explicaron al periódico Daily Mail que muy probablemente el nuevo de look de Kate Middleton se debe principalmente a la exposición constante al sol durante este verano. Es posible que su estilista haya aprovechado el cambio natural y solo le haya dado una “ayudadita” para aclarar el pelo sin usar más químicos.

Esta suposición cobra sentido también porque en tiempos recientes Kate Middleton ha decidido mostrar al natural cambios como sus primeras canas. Es probable que, en lugar de ocultarlas pintándose el pelo oscuro, prefiera mezclarlas con tonos claros.