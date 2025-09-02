¿Abandonaron a Bruce Willis? El actor ya no vive más con su familia, esta es la verdad

La noticia de que Bruce Willis ya no vive con su familia generó diferentes tipos de reacciones. La mayoría de los fans manifestaron su preocupación y su tristeza ante esta nueva actualización de su caso.

¿Abandonaron a Bruce Willis? La verdad sobre su situación actual

Recientemente, miembros de su familia declararon que el actor de acción tuvo que ser llevado a una casa de retiro. Sin embargo, lejos de tratarse de un abandono, la decisión responde a los cuidados que requiere el actor debido a la enfermedad que padece: demencia frontotemporal.

Una nueva casa adaptada para él

El protagonista de Duro de matar fue trasladado a una nueva casa de un solo piso, diseñada para facilitar su movilidad, evitar accidentes y garantizarle tranquilidad. Su esposa, Emma Heming, explicó en una entrevista con Diane Sawyer que las visitas a dicho lugar están controladas y que la casa está libre de ruidos o distracciones que pudieran empeorar sus síntomas.

“Vamos mucho allí, es nuestro segundo hogar. Incluso las niñas tienen sus cosas ahí. Lo visitamos diario, voy a desayunar y regreso a cenar por la noche”, detalló Heming. Dejando en claro, y tranquilizando a sus fans, de que, a pesar de los cambios, el querido actor continúa siendo apoyado y acompañado por su familia en este duro momento.

El estado de salud de Bruce Willis

A pesar de las dificultades que enfrenta para hablar y comunicarse, su esposa asegura que el actor se mantiene bastante estable. “Él todavía está muy activo y tiene buena salud pese a todo. Solo es su cerebro el que le falla”, declaró a EFE.

Emma también confesó que, aunque los momentos de lucidez son cada vez más breves, todavía puede ver en Bruce esa chispa que lo caracteriza: “Tiene una risa tan sincera y un brillo en los ojos que me transportan”. Aunque el ojo público no lo puede ver, miles de fans se muestran con esperanzas al saber que esos momentos que lo hacen ser él, siguen presentes.

¿Qué es la demencia frontotemporal?

La demencia frontotemporal (DFT) es un trastorno que afecta los lóbulos frontal y temporal del cerebro. Estas zonas están relacionadas con la personalidad, el comportamiento y el lenguaje de las personas. Algunas personas pueden confundirlo con el Alzheimer, sin embargo, a diferencia de este, la demencia que padece el actor, en sus primeras etapas, no afecta de manera predominante la memoria, lo que puede retrasar el diagnóstico.

Willis fue diagnosticado inicialmente con afasia en 2022, pero más tarde su familia confirmaría que el diagnóstico se actualizó a DFT. Actualmente, no existe cura ni tratamiento que detenga su progresión, lo que convierte al cuidado diario y al apoyo familiar en piezas clave para sobrellevar la enfermedad.

