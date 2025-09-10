Cara, la ex pareja de Beéle, habla cómo descubrió la infidelidad de su pareja

En los recientes días, el cantante Beéle se ha encontrado en el ojo del huracán, debido al video íntimo con Isabella Ladera, que se difundió en redes sociales. Ante los hechos, ha resurgido la entrevista de Cara, la ex pareja del cantante, en donde relata cómo descubrió la infidelidad de su pareja con la reconocida modelo venezolana.

Una historia que relata la joven, explicando cómo ese suceso cambió su vida para siempre. Para que sepas todos los detalles al respecto, te explicaremos qué comentó la joven en una entrevista. No pierdas de vista toda la información.

¿Cómo descubrió Cara la infidelidad de Beéle?

No olvidemos que Camila Rodríguez, más conocida como Cara, fue la ex pareja de Beéle, quien lo ayudó al inicio de su carrera musical, convirtiéndose en su manager y siendo la mamá de sus dos hijos. La entrevista fue compartida por la cuenta de “Un Tal Alfredo”, espacio que se destaca por tener charlas con todo tipo de celebridades que cuentan sus vivencias con parejas anteriores.

En una publicación, realizada el 11 de marzo del 2025, Camila explica cómo descubrió la infidelidad de su pareja, detallando que ella se encontraba en la semana 36 de su segundo embarazo, estaba preparando todo para un viaje a Miami que iba a hacer. Hasta que llegó un mensaje a uno de los teléfonos, los cuales ella tenía acceso total, puesto que era su manager.

Siendo un fuerte golpe para ella al descubrir la infidelidad de su pareja, puesto que había estado en los momentos más difíciles del cantante, además de encontrarse a poco tiempo de tener su embarazo, causando un gran revuelo en las redes, donde varios usuarios desaprobaron los actos del cantante.

¿Cuándo se separaron Cara y Beéle?

Cara, la ex pareja de Beéle, se separó en el 2024 del cantante después de la fuerte infidelidad de su pareja. En la entrevista explica que fue un momento duro para ella, pero que eso no le impidió seguir con su camino, dejando una fuerte y poderosa frase:

“Yo no soy la esposa de…, yo soy Camilia, soy Cara y si pude levantarlo a él, porque no voy a poder levantarme a mí.”

Actualmente, cuenta ya con una relación con Jake Castro, un productor musical con quien pasa y comparte todo su amor en redes sociales, dejando a un lado todo el sufrimiento que experimentó con su anterior pareja.