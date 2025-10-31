Las fuertes indirectas de Christian Nodal contra Cazzu y Pepe Aguilar

Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu no dejan de ser noticia luego de que la cantante argentina se presentara en México en el marco de su gira “Latinaje”. La trapera fue entrevistada por diferentes medios y se puso en el tapete nuevamente su polémica separación.

En medio del revuelo por los conflictos que mantiene por la custodia de su hija Inti, Christian Nodal parece no quedarse callado y salió a responder a través de algunas indirectas. El artista mexicano no se guardó nada y lanzó críticas contra Cazzu y Pepe Aguilar.

¿Qué dijo Christian Nodal sobre Cazzu?

Recientemente, Christian Nodal se presentó en el Domo Care de Monterrey y algunos de los presentes lo criticaron porque dijeron que se presentó en estado de ebriedad. Los fans notaron que hablaba arrastrando las palabras y, en ese contexto, aprovechó y lanzó una fuerte indirecta contra su ex pareja, en respuesta a las declaraciones que ella dio en suelo Azteca.

“Dicen que los borrachos dicen la verdad, por eso los amo”, expresó el cantante a modo de broma y agregó un comentario que fue interpretado como una indirecta hacia Cazzu. “La familia y los buenos corazones no tienen precio. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar ahí y no dejarse llevar por lo que están hablando afuera. Lo que están hablando afuera no importa, importa lo que hay dentro y quien sea perfecto que tire la primera piedra. Mis palabras van con huevos”, comentó el intérprete.

¿Qué expresó Christian Nodal sobre Pepe Aguilar?

En las redes sociales y también los presentes en el show no dudaron en asociar las frases del cantante con una declaración en contra de Cazzu. Por otra parte, la artista argentina no fue la única que recibió una indirecta, sino que durante su concierto, Christian Nodal también se refirió a Pepe Aguilar.

Si bien aclaró que no se había referido a su suegro, su comentario fue tomado por los internautas como una clara señal que el cantante le envió a Pepe Aguilar. Y es que sin lugar a dudas, fue un saludo muy peculiar.

“Que este pinche grito llegue hasta mi suegro, que como quiera, al final me quedé con su hija”, expresó Christian Nodal durante su show. Sus declaraciones y su balbuceo generaron cierto malestar en los presentes, quienes criticaron, a través de las redes sociales, su comportamiento. Sin embargo, hay muchos que también lo felicitaron porque dijeron que estaba siendo auténtico y se estaba divirtiendo.