inklusion logo Sitio accesible
Logo-La-Granja-VIP
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
deportes
adn_header_824x291_01.png
Azteca UNO
Famosos
Galería

¡Los mejores disfraces del Beliween! Así se puso la fiesta de Halloween más épica en México

Si alguien sabe hacer fiestas de Halloween, es Belinda. Y, si ella te invita a su épico Beliween, debes vestirte a la altura. Estos son los disfraces que nos encantaron.

Famosos
Compartir
  •   Copiar enlace
ver fotos
Beliween/3.jpg
Beliween/3.jpg
Beliween/1.jpg
Beliween/1.jpg
Beliween/2.jpg
Beliween/2.jpg
Beliween/4.jpg
Beliween/4.jpg
Beliween/5.jpg
Beliween/5.jpg
Beliween/6.jpg
Beliween/6.jpg
Beliween/7.jpg
Beliween/7.jpg
Beliween/8.jpg
Beliween/8.jpg
Beliween/9.jpg
Beliween/9.jpg

¡Los mejores disfraces del Beliween! Así se puso la fiesta de Halloween más épica en México

Majo Aguilar, Aislinn Derbez y Karol Sevilla fueron algunas de las invitadas al Beliween, la espectacular fiesta de Halloween de Belinda que ya es una tradición entre las celebridades e influencers. Te mostramos algunos de los disfraces más cool.

Belinda
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
Contenido relacionado
pension-imss-requisitos-pensionarse-ley-97-2026.jpg
Pensión IMSS: ¿Qué requisitos se pedirán para pensionarse por la Ley del 97 en 2026?
Azteca Uno Especiales
B-King DJ Regio Clown
Inesperado giro en el homicidio de los colombianos B-King y DJ Regio Clown: ¿quién los mató?
Famosos
La Granja VIP
¡La alianza de Sergio y Eleazar y el emotivo momento de Fabiola Campomanes! Revive lo mejor de La Granja VIP
Venga La Alegría
yeicob-influencer.png
Reportan la desaparición del influencer Yeicop: ¿quién era y qué le pasó?
Famosos
4-signos-del-zodiaco-recibiran-bendicion-divina-por-conjuncion-saturno-y-neptuno-en-piscis-astrologia
Los 4 signos del zodiaco que recibirán una bendición divina debido a la conjunción entre Saturno y Neptuno en Piscis
Horóscopos
Exatlón
¡William se lesiona y Ella recibe una fuerte noticia! Revive lo mejor del Exatlón
Venga La Alegría
la granja vip teo llorando dia de muertos
Lola Cortés y César Doroteo LLORAN DESCONSOLADOS al ver las fotos de sus seres queridos que ya fallecieron
La Granja VIP 24/7
Famosa vidente predice que Inés Gómez Mont comparecerá pronto ante la Justicia.jpg
Mhoni Vidente hace impactante predicción sobre Inés Gómez Mont
Famosos
Pasarela del terror
¡Maquillaje terrorífico y disfraces espeluznantes! Revive la pasarela del terror
Venga La Alegría
The Messi Experience
¡Llegó The Messi Experience a la CDMX! Así vivió el primer día
Venga La Alegría
cascadas tlayacapan.png
El Pueblo Mágico de Morelos que tiene las mejores cascadas para nadar y que muy pocos conocen, según la IA
Azteca Uno Especiales
Poncho Herrera
Poncho Herrera reacciona al segundo embarazo de Dulce María, su excompañera de RBD
Venga La Alegría
cfe-cortedeluz.png
CFE suspende el servicio de luz hoy 31 de octubre
Azteca Uno Especiales
Botanas para Halloween
¿Botanas espeluznantes para Halloween? ¡Claro que sí! Ingredientes y receta paso a paso
Venga La Alegría
Qué signos se ganarán la lotería en noviembre de 2025, según la IA.jpg
Estos signos se ganarán la lotería en noviembre de 2025, según la IA
Horóscopos
la granja vip el patron beso teo
El Patrón le da TREMENDO BESO a César Doroteo para saludarlo y desearle buenos días. ¡Así reaccionaron todos!
La Granja VIP 24/7
aguinaldo-issste.png
Así puedes calcular tu aguinaldo si eres pensionado del ISSSTEE
Azteca Uno Especiales
Zoraida Gómez
"Nadie es monedita de oro", Zoraida Gómez defiende a su hermano Eleazar y explica por qué no ha asistido a las Galas de La Granja VIP
Venga La Alegría
×
×