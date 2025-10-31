¡Los mejores disfraces del Beliween! Así se puso la fiesta de Halloween más épica en México
Si alguien sabe hacer fiestas de Halloween, es Belinda. Y, si ella te invita a su épico Beliween, debes vestirte a la altura. Estos son los disfraces que nos encantaron.
ver fotos
Beliween/3.jpg
Beliween/1.jpg
Beliween/2.jpg
Beliween/4.jpg
Beliween/5.jpg
Beliween/6.jpg
Beliween/7.jpg
Beliween/8.jpg
Beliween/9.jpg
¡Los mejores disfraces del Beliween! Así se puso la fiesta de Halloween más épica en México
Majo Aguilar, Aislinn Derbez y Karol Sevilla fueron algunas de las invitadas al Beliween, la espectacular fiesta de Halloween de Belinda que ya es una tradición entre las celebridades e influencers. Te mostramos algunos de los disfraces más cool.