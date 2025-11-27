Reportan la desaparición de reconocida influencer; la policía detuvo a su exnovio y dos familiares

Stefanie Pieper, es una influencer de belleza que despareció el pasado 23 de noviembre, en la ciudad de Graz, Austria. Las autoridades han determinado que la última vez que se la vio a la mujer de 31 años, fue mientras estaba ingresando a su departamento en la mañana del domingo cuando volvía de una fiesta de Navidad.

Han pasado cuatros días y en la investigación se dio con la detención del ex novio y dos familiares. Los medios del lugar han manifestado que Pieper se bajó de un taxi en compañía de un amigo pero no se presentó a una sesión de fotos que ya tenía programada. Dado esto es que la familia tomó la decisión de levantar la denuncia.

Los datos dicen la policía encontró sólo al perro en el departamento y el celular de la influencer se encontraba apagado. El pasado miércoles 26 de noviembre la Policía Estatal de Estiria emitió un comunicado en el que reportaban que la mujer de 31 años estaba desaparecida luego de faltar al trabajo y que sus familiares y seres cercanos no habían podido contactar con ella después de varios días.

Pieper antes de desaparecer había mandado un mensaje a un amigo en el que manifestaba haber llegado sana y salva a su casa. Luego sacaría el perro a pasear pero cuando volvía le comunicó a un amigo que sentía que había una persona en la escalera. Un medio local dijo que los vecinos habían reportado una discusión y vieron al exnovio en las inmediaciones de la vivienda.

¿Por qué está detenido el ex novio de la influencer?

La investigación iba en curso cuando la Policía de Eslovenia confirmó que se había llevado a cabo la detención de un hombre el 24 de noviembre. El motivo de la detención fue por un incendio de un coche en un estacionamiento de un casino cerca de la frontera. El hombre fue encontrado en las inmediaciones del vehículo en llamas, por lo que fue arrestado en el momento.

De esta manera la información decía que el auto que se había incendiado era el del ex novio de Pieper. Otros informes manifiestan que la ex pareja de la influencer había realizado varios viajes a Eslovenia, por lo que tras su detención, la Policía de Austria solicitaba la extradición para poder realizar algunas preguntas sobre el paradero de Stefanie.

Luego se llevó a cabo la detención de dos personas familiares del ex novio. El arresto se realizó en Austria y las dos personas ya se encuentran bajo custodia policial en lo que están siendo interrogados.