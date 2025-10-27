Cazzu explota y señala a Ángela Aguilar como la culpable de su disputa legal con Christian Nodal

La historia entre Cazzu, Christian Nodal y Ángela Aguilar parece no tener final. En esta oportunidad, porque la cantante argentina habló sobre la custodia de Inti, la hija que tiene con el artista mexicano.

Ante la consulta de los medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Cazzu dio a entender que Ángela Aguilar es la responsable del freno legal en este conflicto legal por su hija, que según reconoció, “la angustia por sobremanera”.

¿Qué dijo Cazzu de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

En el marco de su gira por la Ciudad de México, Cazzu fue bien recibida por los cientos de fanáticos que tiene en el país, pero su presencia en México hizo resurgir el conflicto legal que mantiene con Christian Nodal por la custodia de su hija Inti.

Ante el interrogante de los periodistas, la rapera argentina dijo que se “siente atacada” respecto a la crianza de Inti. “Qué casualidad que el momento que escogieron para hacerlo sea este”, dijo haciendo referencia a su gira por el país y al gran éxito que está teniendo en su carrera profesional.

“Me queda seguir trabajando y esperar a que esto (conflicto legal) se solucione”, detalló Cazzu.

En ese sentido, Cazzu dejó entrever que “se ha dado cuenta” que los temas legales sobre su hija están más lentos que de costumbre y responsabilizó de esta situación, de manera indirecta, a Ángela Aguilar.

“Con toda la situación romántica que vivió Nodal se entorpeció una parte del caso y no debió haber sucedido así. Yo no tengo nada que ver en la historia de él. Que él se haya enamorado de alguien más es otro tema”, expresó Cazzu.

Cazzu desmiente a Nodal

En la conversación con la prensa, Cazzu detalló que “es muy extraño como hay gente que se atreve desde un lugar amenazante aseverar cosas que son muy difíciles de comprobar”.

La artista argentina expresó que busca conciliar para estabilizar la situación familiar respecto a la crianza de su hija Inti, que es su único interés en común con Christian Nodal. En este punto, Cazzu remarcó que “hace meses que Nodal no ve a su hija y que la única comunicación es vía Zoom”.