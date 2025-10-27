Este es el estado de salud de Kalimba al ser diagnosticado con bipolaridad

Kalimba en el mundo de la música y el teatro musical en México se ha destacado por lograr forjar una sólida carrera, obteniendo el reconocimiento del público y los seguidores que lo han visto crecer en el paso de los años. Sin embargo, ha sorprendido a los internautas al hablar abiertamente sobre su estado de salud mental.

Puesto que anunció que hace un par de años fue diagnosticado con bipolaridad. Considerando la información, es así que te explicaremos qué comentó al respecto el cantante sobre su padecimiento y cómo lo ha logrado sobrellevar en los últimos años.

¿Qué le pasó a Kalimba?

En el reconocido programa de “Miembros al aire”, Kalimba habló abiertamente de su estado de salud mental, explicando que desde hace 6 años, el cantante mexicano había sido diagnosticado con bipolaridad en segundo grado, estado de salud que le ayudó a entender los sentimientos que llegaba a presentar durante sus jornadas.

Durante muchos años, hubo personas del gremio que lo catalogaron por ser alguien muy intenso, pero con el conocimiento de su padecimiento, ahora le queda más claro, puesto que para él había días excelentes y otros terribles, presentando emociones muy disparadas que él no podía controlar.

Ante su estado de salud, el artista mexicano revela que le ayuda a ser más empático con las personas, resaltando que muchos están en busca de la felicidad y de poder lograr una relación más formal. Es así que para poder sobrellevar el padecimiento, Kalimba se encuentra medicado con farmacéuticos especiales.

¿Cuáles son los 3 tipos de bipolaridad?

El National Institute of Mental Health, detalla que la bipolaridad es un padecimiento mental que puede ser crónica o episódica, donde se presentan cambios en el estado de ánimo que son muy extremos. Dentro de la enfermedad, se destaca por tener 3 tipos que son: