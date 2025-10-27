Asesinan a reconocido periodista: ¿quién era y qué le pasó?

El hallazgo del cuerpo sin vida del periodista Miguel Ángel Beltrán ha conmocionado al mundo del espectáculo. El conductor fue encontrado en Durango con un extraño mensaje qué está siendo investigado por la Justicia para esclarecer el hecho.

Miguel Ángel Beltrán tenía 60 años y se había comunicado por última vez con sus allegados y familiares el pasado jueves 23 de octubre.

¿De qué murió Miguel Ángel Beltrán?

El periodista Miguel Ángel Beltrán fue encontrado sin vida este domingo en el poblado de Río Chico, al costado de la carretera de Durango-Mazatlán. Su cuerpo presentaba signos de violencia y estaba cubierto con una cobija, además de un mensaje.

Hasta el momento no han trascendido los datos sobre que decía el mensaje localizado junto al cuerpo del periodista. Las autoridades han decidido no revelar su contenido, seguramente para no entorpecer la investigación y así dar con él o los asesinos del reconocido conductor.

De todos modos, se presume que este mensaje sería una dura advertencia vinculada con su labor como periodista.

Los medios despiden a Miguel Ángel Beltrán

Diferentes medios y periodistas dieron su pésame a los familiares de Miguel Ángel Beltrán lamentando su fallecimiento. Los profesionales del ambiente esperan que la Fiscalía encuentre pronto a los culpables.

Miguel Ángel Beltrán se desempeñó por varios años como reportero y colaborador en medios locales. También formó parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, donde realizó comunicación institucional y gestión informativa.

El periodista adquirió reconocimiento por su profesionalismo a la hora de investigar e informar a la comunidad duranguense. Miguel Ángel Beltrán se mostraba muy cercano a la comunidad, por eso su muerte ha generado gran conmoción.