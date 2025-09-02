Cazzu NO le dice “padre de mi hija” a Christian Nodal. La palabra que usa dice mucho de su relación

En entrevista para un podcast mexicano, Cazzu dio a conocer información explosiva: Christian Nodal no le habría dado un permiso necesario para poder viajar con su hija y además se habría enfrentado a declaraciones intimidantes por parte del abogado del cantante.

La cantante argentina y el intérprete de regional mexicano tienen una hija en común: la pequeña Inti, nacida en septiembre de 2023. Ahora, ha llamado la atención la manera en que Cazzu se refiere a su expareja.

¿Christian Nodal es deudor alimentario? Cazzu habla sobre la pensión para su hija, Inti [VIDEO] Cazzu no considera justa la cantidad de dinero que Christian Nodal da como pensión para su hija, Inti

Cazzu no le dice “padre de mi hija” a Christian Nodal

En una entrevista con el podcast “Se Regalan Dudas”, con Lety Sahagún y Ashley Frangie, Cazzu habló sobre uno de los retos que vive en la crianza de Inti. Dijo que desde hace un año ha esperado que Christian Nodal firme un permiso que le permitiría viajar con su hija, pues salir de Argentina es algo que debe hacer a menudo por trabajo.

Entre el público ha llamado la atención que Cazzu no se refiere a Nodal como el padre de su hija, sino usa la palabra “progenitor”. Este término tiene una connotación biológica, que se usa para referirse a la persona que participa en la procreación de otro ser humano.

En cambio, el término “padre” tiene una connotación que implica la crianza, la convivencia y el afecto.

“La inteligencia emocional de Cazzu para reducirlo a ‘progenitor de su hija’, porque decirle ‘padre’ es darle mucho nombre”, dice uno de los comentarios más exitosos en el video de la entrevista con “Se Regalan Dudas”. Varias personas estuvieron de acuerdo y aplaudieron la claridad de la cantante para nombrar las cosas.

En otro momento del video Cazzu sí usa la palabra “padre”, aunque titubea al decirla.

Durante su reciente visita a México para promocionar su libro “Perreo. Una Revolución”, Cazzu fue cuestionada sobre si Inti convive regularmente con Christian Nodal. “Lo que ven es lo que hay”, dijo ante las cámaras de Ventaneando.

Por su parte, Christian Nodal aseguró en una entrevista con Adela Micha que no le es posible ver muy frecuentemente a Inti por la gran distancia entre México y Argentina, lo cual involucra vuelos de muchas horas.