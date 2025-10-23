Conoce a César Echeverría, el fan que cautivó a Belinda en pleno concierto

La reconocida artista Belinda se presentó recientemente en las Fiestas de Octubre en Guadalajara, Jalisco, y brindó un concierto único en el que hizo un repaso por icónicos temas de su carrera. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que la cantante se fotografió con un fan que se encontraba presente entre el público.

El atractivo físico del chico en cuestión ahora es tendencia también y es que la propia Belinda expresó que era guapo. “Con el guapo, con el guapo, acércame al guapo. Quiero una foto con el guapo”, dijo Belinda durante su show.

¿Quién es el fan con el que Belinda se tomó una fotografía?

El afortunado fan que se llevó la mirada de Belinda es César Echeverría, un modelo de Guadalajara que tiene más de 13 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Al parecer, el joven trabaja para la agencia Blink Model Management y si bien no se sabe mucho sobre la vida personal del misterioso hombre, a través de sus posteos se observa que le gusta viajar y modelar.

Tras su foto con Belinda, el joven ganó gran popularidad y muchos se intrigaron por saber quién es el guapo que captó la atención de la cantante. Pero no hay mayores datos sobre César Echeverría.

¿Hay algo entre Belinda y César Echeverría?

En medio de su presentación, Belinda se distrajo al notar la presencia de Cesar Echeverría. El joven estaba en medio del público y aun así logró captar la atención de la cantante y ella decidió tomarse una fotografía con él.

Sin embargo, los presentes en el concierto notaron que no solo fue el episodio de la foto, sino que la intérprete de “Heterocromía” sonrió varias veces al mismo punto, justo en el lugar donde se encontraba este “chico guapo”.

Esta situación desató todo tipo de especulaciones entre los fans de la cantante. Muchos aseguran que Belinda quedó flechada por este misterioso hombre que no se ha pronunciado luego de la viralización de este momento, pero que ha ganado gran popularidad en sus redes sociales. ¿Será que surge un nuevo amor en la vida de la cantante?