Este fue el último mensaje del fisicoculturista Jorge Corona antes de morir ahogado

¡Una noticia lamentable! Jorge Corona fue un reconocido fisicoculturista de 26 años, quien recientemente murió ahogado, provocando gran conmoción en la web, puesto que era un joven deportista que solamente estaba disfrutando de su día en la playa.

Ante las noticias que han surgido sobre su muerte, se ha dado a conocer que en sus redes sociales subió un último mensaje. Para que sepas más al respecto, te detallaremos qué decía la última publicación del deportista.

¿Cuál fue la última publicación del fisicoculturista?

Jorge Corona murió ahogado el 15 de octubre, noticia que ha conmocionado a todos. Pero antes de su fallecimiento a los 26 años, el fisicoculturista, había subido un último mensaje en sus redes sociales. Dicha publicación, tiene fecha del 12 de octubre en Playa del Carmen, una foto de él posando, acompañada del siguiente texto:

Súper motivado después de ver ganar a Terry su tercer capítulo Mr Olympia, así menos ganas dan de aflojarle y solo me motiva a seguir sus grandes pasos.

Considerando lo que comento en el último mensaje, se debe a que del 9 al 12 de octubre, se llevó a cabo la 61 edición de Mr. Olympia en Las Vegas, un concurso que reúne a fisicoculturistas de todo el mundo. Evento que realiza la transmisión en vivo.

Otro último mensaje que se destaca, fue donde lo vemos disfrutando de un reconocido parque acuático, disfrutando del día en una reconocida zona de Playa del Carmen, disfrutando de una cálida tarde tropical en sus costas azul turquesa.

¿Qué le pasó al fisicoculturista?

Jorge Corona fue un fisicoculturista que obtuvo mucha fama al mostrar su estilo de vida y la rutina que llevaba para lograr su musculatura. Lamentablemente, el 15 de octubre se anunció que murió ahogado, noticia que sorprendió a todos los deportistas de alto rendimiento que seguían su carrera de cerca.

Para evitar cualquier tipo de rumor sobre su repentino fallecimiento, el fotógrafo Rik Ibarrola, fue quien anunció la causa de muerte oficial, explicando que el mar estaba muy picado, situación que hizo que fuera imposible salir del agua. Aunque se hizo todo lo posible por reanimarlo, el deportista de 26 años ya había muerto.