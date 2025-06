⁠¡Christian Nodal pierde el control en una entrevista de radio! El es acusado por la esposa del locutor agredido

Como ya es costumbre, Christian Nodal se encuentra en el ojo del huracán por una nueva polémica, pero ahora nada tiene que ver con su esposa Ángela Aguilar, sino con una entrevista de radio.

Christian Nodal ha conquistado diversos escenarios en México y diversas pares del mundo, de ahí que sea uno de los cantantes de regional mexicano más influyentes de los últimos tiempo.

Sin embargo, recientemente protagonizó un explosivo episodio en Estados Unidos, esto durante la entrevista que le realizó el reconocido conductor Raúl Brindis.

¿Christian Nodal tuvo un ataque de ira?

De acuerdo con lo revelado por Lilian, esposa de Raúl Brindis, el intérprete de “Adiós Amor”; “Botella Tras Botella”, “Ya No Somos Ni Seremos” y “Ya Pedo Quién Sabe”, entre otras, tuvo un ataque de furia durante la entrevista que le concedió a su esposo.

La también modelo relató en un podcast que el incidente se originó después de un evento en Estados Unidos donde, según señaló, fue Raúl Brindis el que invitó a Nodal a Estados Unidos con todo y viáticos.

¿Por qué se molestó Christian Nodal? Lilian reveló que todo marchaba con normalidad hasta que surgió una pregunta relacionada con la invitación que le hizo el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para cantar en el Zócalo de la Ciudad de México.

La esposa de Raúl Brindis señaló que la reacción de Nodal a la pregunta fue inmediata y el ambiente se tornó tenso para todos. “Agarra el micrófono, porque tenía un micrófono de Raúl, lo avienta y empezó a echar ma…, o sea se transformó, aventó todo y entonces todos nos quedamos de que: ‘Ay, por qué’, de hecho esto que les estoy diciendo ahí está en el internet, o sea yo no sé si no lo han visto, pero ya salió, es público el video”.

Durante el incidente, Lilian aseguró que Christian Nodal elevó la voz, gritó y comenzó a lanzar todo lo que se encontraba a su paso mientras ordenaba que el material fuera confiscado.

“Lo avienta y empieza a rayarle la madre a Raúl, entonces yo me quedó grabando, entonces yo tengo el teléfono, pero yo también estaba cagada porque yo ¿qué pasó? Yo no entendí por qué se había enojado, ni Raúl tampoco, ni nadie, su propio mánager, todos se quedaron así de: ‘Qué pe… con éste’”, agregó.

“Él empieza a gritar: ‘Quítenle el teléfono, bórrenle el video a la vieja’, me dijo vieja, ‘a la vieja de Raúl Brindis, quítenle el video’”, relató Lilian.

Sobre el por qué se molestó Chrsitian Nodal, Lilian declaró que el cantante se “ha querido acercar a Raúl y estaba pasando por una etapa personal muy canija y él sabe que actuó mal, la verdad fue una reacción muy fea de su parte, yo siempre dije, la gente me decía: ‘Odias a Nodal’ y yo les decía: ‘No lo odio, me encanta como artista, pagaría un boleto por ir a verlo, pero como persona me quedé con un mal sabor de boca’”. (mira el video)