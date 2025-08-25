¿Qué pasó con Ángel Avid? Milica explota tras ser cuestionada del video de debut

Milica, la creadora de contenido argentina, desde hace un par de días se viralizó fácilmente, puesto que después de su presentación en Supernova 2025, anunció que ayudaría a Ángel Avid a debutar, promesa que comenzó a cumplir en los siguientes días.

Sin embargo, las redes sociales de la tiktoker, se han llenado de comentarios usando el mismo término de “debutar”, provocando que la influencer se harte al respecto. Por esa razón, explotó tras ser cuestionada del video y dejó un contundente mensaje. Conoce todo al respecto.

¿Por qué Milica está harta de los comentarios?

En un video publicado por Milica en redes sociales, explotó al detallar que estaba harta de la infinidad de mensajes de usuarios donde pedían que debutara a otros a cambio de cierto número de likes. Puesto que muchos usuarios pensaban que la palabra “debut” hacía referencia a algún tipo de relación íntima.

Por lo que aclara que Ángel Avid tiene 17 años, y le genera temor pensar que personas normalizan que tendría algún acto sexual con un menor de edad. Explicando que ella era consciente que el joven envió el mensaje con esa intención, pensando que no iba a lograr el reto. Pero al final logró reunir más de 3 millones de “me gusta”.

¿En que ayudó Milica a Ángel Avid?

Al ser cuestionada del video, explica que apoyó a Ángel Avid para que hiciera su debut en el boxeo, puesto que es un joven que ya tiene varios años practicándolo y le apasiona lo que hace, ayuda que la argentina aceptó sin ningún tema.

Aunque el ciclo con el joven ganador ya se dio por finalizado, Milica, detalla que ya está harta, puesto que el uso de la palabra “debutar” aparece en cada una de sus publicaciones, ya sea en historias, videos, o fotos. Incluso, antes de cumplir con su promesa, detalla que tuvo que hablar con él directamente cuando usó ese término para entender qué quería y consultar su edad al respecto.

Después de una semana, muchos usuarios han cuestionado el video por la forma de actuar de la creadora, ya que hay quienes aseguran que lucró con toda la situación, obteniendo mayor fama, aunado a su triunfo en el ring de boxeo.