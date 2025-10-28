¡Se les pegaron las sábanas! Los peones se quedan dormidos OTRA VEZ y empiezan tarde sus labores

En la tercera semana del reality show, a los peones de La Granja VIP les está costando bastante trabajo acostumbrarse a su nueva rutina. En su segundo día con este rol, volvieron a quedarse dormidos y empezaron tarde sus labores. Mientras tanto La Bea, quien es La Capataz, también se quedó más tiempo en cama.

Los peones de La Granja VIP se volvieron a quedar dormidos hasta tarde

Eran las 8:15 aproximadamente cuando los peones comenzaron a despertarse, justo en el momento en que se prendieron súbitamente las luces de El Granero. Eleazar Gómez, Kike Mayagoitia, Omahi y Sergio Mayer Mori son quienes cumplen el rol de peones en la tercera semana de La Granja VIP.

En cuanto despertaron, Sergio fue a recolectar los huevos de gallina y luego comenzó a preparar el desayuno junto a Eleazar. Este último le confesó a Lola Cortés que los peones se quedaron conviviendo hasta alrededor de las 3:00 A.M. frente a la fogata.

Kike Mayagoitia y Omahi se encargaron de las vacas este martes, pues ayer fueron quienes hicieron el desayuno para todos.

Mientras tanto La Bea, quien tiene el rol de La Capataz, también se quedó dormida en su habitación privada; ella salió poco antes de las 9:00 A.M. Por otro lado, hoy sabremos quién se convierte en su Invitado, por decisión del público.

El tercer equipo de peones en La Granja VIP ha sido el que más ha lidiado con la hora de levantarse, al menos en sus primeros dos días. En la primera semana del reality show, Alfredo Adame era quien destacaba por madrugar, mientras Manola Díez y La Bea también se despertaban temprano.

En la segunda semana, el Tío Pepe felicitó a los peones (Fabiola Campomanes, Lis Vega, Lola Cortés y Jawy) por haberse levantado incluso más temprano de lo necesario y terminado sus labores eficientemente.