Autoridades dicen que el atentado a Alfredo Olivas fue falso: esto es lo que se sabe

Alfredo Olivas generó preocupación por un presunto atentado a balazos en su contra, en el que supuestamente le habrían disparado en la carretera de Ciudad Victoria, Tamaulipas, junto a la difusión de fotografías del vehículo atacado. Sin embargo, las autoridades del estado confirmaron que la noticia era falsa, y el equipo del cantante mexicano también aclaró la situación.

“Ante los reportes que circulan en redes sociales (...) se informa que dicha versión es falsa”, señala el comunicado difundido este miércoles.

Posteriormente, el equipo del intérprete de “Sobremanera” subrayó que Alfredo Olivas “se encuentra bien” y que “continúa con sus actividades programadas”, además de precisar que ni siquiera ha visitado esa ciudad.

(INSTAGRAM) Alfredo Olivas se encuentra bien, confirmó su equipo.

Por si fuera poco, el propio Alfredito compartió una selfie en su cuenta de Instagram con semblante serio, sin ninguna descripción. Algunos interpretaron la publicación como su manera de confirmar que se encontraba sano y salvo.

(X) Autoridades desmintieron que Alfredo Olivas haya estado involucrado en una balazera.

Sus fans rápidamente se pronunciaron en los comentarios del post, enviando mensajes de alivio tras la preocupación que les causó leer la falsa información.

El día que sí atentaron a balazos contra Alfredo Olivas

El rumor sobre el supuesto atentado a Alfredo Olivas creció rápidamente en redes sociales debido a que, en el pasado, el artista de regional mexicano estuvo involucrado en un incidente en el que le dispararon en pleno escenario. Ocurrió en 2015, en Chihuahua, cuando un asistente sacó un arma y le disparó seis veces mientras interpretaba la canción “Así es esto”.

El motivo habría sido que Olivas arrojó su chaqueta a una fan que presenciaba el concierto, pero el novio de la joven lo interpretó como un coqueteo y, lleno de celos, abrió fuego. Tras el incidente, Olivas se recuperó en el hospital y lanzó la canción “El Paciente” como una forma de procesar lo ocurrido.

Cuándo es el próximo concierto de Alfredo Olivas en México: las fechas

Alfredo Olivas tiene varios conciertos programados en México. Las próximas fechas son: