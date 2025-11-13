Martha Higareda desaparece de redes sociales tras el nacimiento de sus bebés

Martha Higareda es una reconocida actriz mexicana, quien ha logrado labrar su nombre y trayectoria dentro de la farándula nacional e internacional. Sorprendió a todos al anunciar su embarazo de gemelos, siendo una noticia que a todos tomó por sorpresa, considerando que la personalidad de televisión tiene 42 años.

Sin embargo, las alarmas se han encendido, en especial cuando la reconocida celebridad repentinamente desapareció de sus redes sociales a pocos días de dar a luz. Ante tal situación, sus fans desean saber si ella se encuentra bien.

¿Cuántos hijos tiene Martha Higareda?

Como ya lo mencionamos, Martha Higareda, se encuentra embarazada de gemelas; por lo tanto, serán los primeros hijos que tenga la reconocida artista. La noticia fue dada a conocer en sus redes sociales el 30 de agosto, junto a su esposo Lewis Howes.

No obstante, en sus redes sociales, la última publicación que hizo fue el 18 de octubre, algo sospechoso, considerando que la actriz se mantenía activa en sus cuentas oficiales, permitiendo que todos sus fans estén informados sobre el nacimiento de sus bebés.

La última publicación que hizo la actriz fue el 14 de octubre en su Instagram, donde publicó un video donde la vemos presumiendo su enorme abdomen de embarazada, resaltando que faltaba muy poco para poder conocer a las nuevas integrantes de la familia. Desde entonces no se sabe nada sobre ella.

Igualmente, en las redes de su esposo, se ha observado inactividad. Aunque su última publicación la hizo el día de hoy, 13 de noviembre, fue una imagen en la que habla sobre los “7 métodos para hacer dinero fácil”. Solamente fue el 18 de octubre, donde el emprendedor subió fotos tiernas de la actriz luciendo un amplio abdomen.

¿Cuándo tendrá a sus hijos?

Hasta el momento, es toda la información que se cuenta sobre Martha Higareda y su embarazo actual, ante su inactividad han sido sus fans quienes se han encargado de esparcir el posible rumor sobre el nacimiento de las pequeñas.

Pero por ahora no hay detalles que puedan confirmar los hechos. Por lo tanto, debemos esperar a las siguientes noticias al respecto, en los que se anuncie el nacimiento de las bebés de la reconocida actriz.